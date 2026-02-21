قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريف الشوباشي يطالب بإزالة خانة الديانة من البطاقة

أكد الكاتب الصحفي شريف الشوباشي، أنه طالب بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، موضحًا أن فكرة كتابة الديانة في البطاقة الشخصية ليست موجودة في أي دولة بالعالم إلا مصر.

وأضاف شريف الشوباشي، خلال حواره ببرنامج " لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن كل شخص له الحرية في اختيار دينه، وأن كتابة الديانة في البطاقة يتسبب في التفرقة بين بعض المواطنين في الدولة.

ورفض الإعلامي مصعب العباسي هذا الطلب قائلا:" هناك مواريث فيجب وجود الديانة في البطاقة حتى يتم معرفة حقه في الميراث، وأيضا استمرار خانة الديانة سيمنع أن تزوج المسلم من غير المسلمة، والعكس، وقد يحدث هناك خداع ".

شريف الشوباشي خانة الديانة البطاقة الشخصية

