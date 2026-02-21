كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، خطيرة للغاية لأنها صادرة عن مسؤول أمريكي موضحًا أن السفير الأمريكي قال: "إسرائيل لها الحق في احتلال الشرق الأوسط كله".

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هذه التصريحات لم تأتي من نتنياهو ولا بن جفير، وخطورتها تأتي من مسؤول أمريكي، رغم أن الكلام عكس خطة الرئيس الأمريكي ترامب، وهو يتحدث عن المنطقة بالكامل.

أضاف أن أمريكا لم تصدر أي بيانات أو توضيحات بشأن هذا المسؤول، وهذه التصريحات لم تأتي هكذا، واختياره لم يكن عشوائيًا أن يكون في إسرائيل.

أوضح أن هناك تحركات كبيرة عربيًا، ومطلوب من أمريكا أن تقول إن تصريحات سفيرها في تل أبيب تعبر عنها أم لا، وإذا لم تصدر أمريكا أي توضيح، فإن هذا الأمر يهدد العلاقات العربية الأمريكية: مصر، السعودية، الإمارات، الأردن.

أشار إلى أن الإدارة الأمريكية لم توضح حتى هذه اللحظة، وهذا كلام في منتهى الخطورة، موضحًا أن إسرائيل ترى أن هذا الأمر ضوء أخضر أمريكي، وخرج بيان مصري قوي بشأن هذه التصريحات.

