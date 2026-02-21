قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
يفصل بينهما خط .. قصة قريتين تفطران بموعدين مختلفين في رمضان
فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏
بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال
أحمد موسى: تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل عن الشرق الأوسط عكس خطة ترامب للسلام
تمويل حماس عبر جمعيات خيرية.. القضاء الفرنسي يحاكم 5 أشخاص
رحلات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية لمساندة الأحمر ضد سموحة
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، خطيرة للغاية لأنها صادرة عن مسؤول أمريكي موضحًا أن السفير الأمريكي قال: "إسرائيل لها الحق في احتلال الشرق الأوسط كله".

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هذه التصريحات لم تأتي من نتنياهو ولا بن جفير، وخطورتها تأتي من مسؤول أمريكي، رغم أن الكلام عكس خطة الرئيس الأمريكي ترامب، وهو يتحدث عن المنطقة بالكامل.

أضاف أن أمريكا لم تصدر أي بيانات أو توضيحات بشأن هذا المسؤول، وهذه التصريحات لم تأتي هكذا، واختياره لم يكن عشوائيًا أن يكون في إسرائيل.

أوضح أن هناك تحركات كبيرة عربيًا، ومطلوب من أمريكا أن تقول إن تصريحات سفيرها في تل أبيب تعبر عنها أم لا، وإذا لم تصدر أمريكا أي توضيح، فإن هذا الأمر يهدد العلاقات العربية الأمريكية: مصر، السعودية، الإمارات، الأردن.

أشار إلى أن الإدارة الأمريكية لم توضح حتى هذه اللحظة، وهذا كلام في منتهى الخطورة، موضحًا أن إسرائيل ترى أن هذا الأمر ضوء أخضر أمريكي، وخرج بيان مصري قوي بشأن هذه التصريحات.
 

