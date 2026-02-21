فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

سجل فريق نيسان فورمولا إي حضور قوي في الجولة المزدوجة التي استضافتها جدة ضمن منافسات الموسم الثاني عشر من بطولة العالم للفورمولا إي، بعدما نجح أوليفر رولاند في اعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة هذا الموسم، مؤكدا عودة تنافسية لافتة للفريق الياباني.

شهد سباق يوم الجمعة الماضية بداية متقلبة للفريق، فقدم نورمان ناتو أداء مميزا في التصفيات وبلغ نصف نهائي مرحلة المواجهات، لينطلق من المركز الرابع، وتمكن من تصدر السباق لعدة لفات قبل تفعيل خاصية تعزيز الطاقة، إلا أن اختلاف إستراتيجيات الطاقة لدى المنافسين أدى إلى تراجعه، لينهي السباق خارج مراكز النقاط، في المقابل لم يحالف الحظ رولاند في التصفيات، وانطلق من مراكز متأخرة، ما صعب مهمته في ظل تقارب الأداء بين السيارات.

وفي سباق السبت الماضى، استعاد رولاند توازنه بصورة لافتة خلال التصفيات، ليحجز موقعا متقدما على خط الانطلاق بالتزامن مع مشاركته رقم 100 في البطولة، ومع انطلاق السباق، أظهر السائق البريطاني وتيرة ثابتة وإدارة فعالة للطاقة، ليبقى ضمن مجموعة المقدمة، وعقب تفعيل وضع الهجوم في المراحل الحاسمة، عزز موقعه بين الثلاثة الأوائل، منهيا السباق في المركز الثالث ومضيفا منصة جديدة لرصيد الفريق.

أما ناتو، فلم يتمكن من ترجمة سرعته إلى نتيجة إيجابية بعد انطلاقه من وسط الترتيب، حيث واجه صعوبة في التقدم على حلبة تتسم بمحدودية فرص التجاوز، ليخرج من الجولة دون نقاط.

وعبر توماسو فولبي، المدير الإداري والفني للفريق، عن رضاه بالنتيجة، مشيرا إلى أن العمل المكثف بين السباقين أسهم في تحسين الأداء يوم السبت، وأشاد بقدرة الفريق على تجاوز تحديات البداية وتحقيق منصة تتويج مهمة في سباق تنافسي.

من جانبه، أكد رولاند أن التعديلات الفنية التي أُجريت على السيارة كان لها دور حاسم في استعادة التوازن وتحقيق النتيجة، مشيدا بجهود الفريق، بينما أبدى ناتو خيبة أمله لعدم حصد نقاط، مؤكدا التركيز على الاستعداد للجولات المقبلة.

وتتجه البطولة الآن إلى مدريد، حيث تستضيف حلبة جاراما الجولة القادمة في محطة جديدة على روزنامة الموسم.