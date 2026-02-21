قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مش هتنسى تبعت تاني.. مفاجأة واتساب الجديدة لمستخدمي آيفون

WhatsApp
WhatsApp
شيماء عبد المنعم

تعمل منصة واتساب WhatsApp، على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جدولة الرسائل داخل الدردشات.

ووفقا لما ذكره موقع “newsbytesapp”، قد تم رصد هذه الخاصية مؤخرا في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب على نظام iOS، وهو الإصدار 26.7.10.72 الذي تم إطلاقه عبر برنامج TestFlight. ومع ذلك، لا تزال الميزة قيد التطوير ولم تتح بعد للاختبار التجريبي أو الاستخدام العام.

طريقة عمل الميزة

ستمكن ميزة جدولة الرسائل المستخدمين من كتابة رسالة وتحديد تاريخ ووقت معينين لإرسالها تلقائيا، ومن المتوقع أن تكون مفيدة لتذكيرات المواعيد، أو إرسال التهاني، أو مشاركة تحديثات مهمة دون الخوف من نسيانها.


وبعد جدولة الرسالة، سيعرض التطبيق الرسائل المجدولة في قسم مخصص ضمن صفحة معلومات الدردشة، بحيث يمكن إدارتها بسهولة.

جدولة الرسائل

تحكم كامل للمستخدم

ستمنح الميزة المستخدمين سيطرة كاملة على رسائلهم المجدولة، إذ سيكون بإمكانهم حذف أي رسالة قبل موعد إرسالها دون أن يتلقى الطرف الآخر أي إشعار بذلك.


حاليا، يمكن لمستخدمي هواتف آيفون جدولة الرسائل عبر تطبيق "الاختصارات" من خلال إنشاء أتمتة ترسل رسالة في وقت محدد، إلا أن هذه الطريقة تعد أقل سهولة مقارنة بميزة مدمجة داخل التطبيق نفسه.

تعزيز تجربة التواصل

من المتوقع أن تعمل ميزة جدولة الرسائل في الدردشات الفردية والجماعية على حد سواء، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة تواصلهم، سواء مع جهات اتصال محددة أو لإرسال إعلانات داخل المجموعات.


وعلى عكس ميزة “Business Broadcasts” المدفوعة، ستكون خاصية جدولة الرسائل الجديدة متاحة لجميع المستخدمين مجانا.

جدير بالذكر أن منصة واتساب طرحت مؤخرا ميزة تسمي سجل رسائل المجموعات Group Message History، والتي تعد من بين “أكثر الميزات طلبا” من المستخدمين. 

تتيح هذه الميزة للأعضاء الجدد برؤية ملخص من الرسائل الأخيرة التي تم إرسالها على الدردشة الجماعية التي انضموا إليها حديثا، فعند إضافة عضو جديد إلى أي مجموعة، سيظهر خيار يتيح إرسال عدد من الرسائل الحديثة إليه، يتراوح بين 25 وحتى 100 رسالة كحد أقصى.

واتساب جدولة الرسائل ميزة جديدة جدولة الرسالة الرسائل المجدولة هواتف آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزبادي

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي..تفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

الصحة العالمية تحذر: انهيار متسارع للقطاع في السودان وسط تصاعد الهجمات

أرشيفية

دبلوماسي إيراني يؤكد رفض إخراج المواد النووية من البلاد تحت أي صيغة

أرشيفية

الحكومة السورية تتسلم إدارة مطار القامشلي الدولي تمهيداً لإعادة تشغيله

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد