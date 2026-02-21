مش هتنسى تبعت تاني.. مفاجأة واتساب الجديدة لمستخدمي آيفون

تعمل منصة واتساب WhatsApp، على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جدولة الرسائل داخل الدردشات.

ووفقا لما ذكره موقع “newsbytesapp”، قد تم رصد هذه الخاصية مؤخرا في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب على نظام iOS، وهو الإصدار 26.7.10.72 الذي تم إطلاقه عبر برنامج TestFlight. ومع ذلك، لا تزال الميزة قيد التطوير ولم تتح بعد للاختبار التجريبي أو الاستخدام العام.

طريقة عمل الميزة

ستمكن ميزة جدولة الرسائل المستخدمين من كتابة رسالة وتحديد تاريخ ووقت معينين لإرسالها تلقائيا، ومن المتوقع أن تكون مفيدة لتذكيرات المواعيد، أو إرسال التهاني، أو مشاركة تحديثات مهمة دون الخوف من نسيانها.



وبعد جدولة الرسالة، سيعرض التطبيق الرسائل المجدولة في قسم مخصص ضمن صفحة معلومات الدردشة، بحيث يمكن إدارتها بسهولة.

جدولة الرسائل

تحكم كامل للمستخدم

ستمنح الميزة المستخدمين سيطرة كاملة على رسائلهم المجدولة، إذ سيكون بإمكانهم حذف أي رسالة قبل موعد إرسالها دون أن يتلقى الطرف الآخر أي إشعار بذلك.



حاليا، يمكن لمستخدمي هواتف آيفون جدولة الرسائل عبر تطبيق "الاختصارات" من خلال إنشاء أتمتة ترسل رسالة في وقت محدد، إلا أن هذه الطريقة تعد أقل سهولة مقارنة بميزة مدمجة داخل التطبيق نفسه.

تعزيز تجربة التواصل

من المتوقع أن تعمل ميزة جدولة الرسائل في الدردشات الفردية والجماعية على حد سواء، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة تواصلهم، سواء مع جهات اتصال محددة أو لإرسال إعلانات داخل المجموعات.



وعلى عكس ميزة “Business Broadcasts” المدفوعة، ستكون خاصية جدولة الرسائل الجديدة متاحة لجميع المستخدمين مجانا.

جدير بالذكر أن منصة واتساب طرحت مؤخرا ميزة تسمي سجل رسائل المجموعات Group Message History، والتي تعد من بين “أكثر الميزات طلبا” من المستخدمين.

تتيح هذه الميزة للأعضاء الجدد برؤية ملخص من الرسائل الأخيرة التي تم إرسالها على الدردشة الجماعية التي انضموا إليها حديثا، فعند إضافة عضو جديد إلى أي مجموعة، سيظهر خيار يتيح إرسال عدد من الرسائل الحديثة إليه، يتراوح بين 25 وحتى 100 رسالة كحد أقصى.