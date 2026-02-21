لا مكان لموضع قدم .. آلاف المصلين بالجامع الأزهر يؤدون تراويح الليلة الرابعة من رمضان

اصطف آلاف المصلين بالجامع الأزهر، مساء اليوم السبت، في الليلة الرابعة من ليالي شهر رمضان الفضيل لعام 1447هـ، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، حيث امتلأ صحن الجامع وأروقته برواد بيت الله من مختلف المحافظات، إلى جانب الطلاب الوافدين، في صورة تعكس مكانة الأزهر العلمية والدعوية، وحرص رواده على إحياء ليالي الشهر الكريم في رحابه.

وتقدم صفوف المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من كبار علماء الأزهر وقياداته، في مشهد يؤكد الارتباط الوثيق بين قيادة المؤسسة وروادها في ليالي رمضان.

وقد رُفع أذان العشاء بصوت الشيخ محمد علاء الدين، ثم أمَّ المصلين في صلاة العشاء الشيخ رضا السويفي، قارئًا برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم، من سورة آل عمران.

صلاة التراويح بالجامع الأزهر

وتقام صلاة التراويح بآيات من سورة آل عمران بالقراءات المتواترة، حيث يقرأ الدكتور أسامة هاشم الحديدي في الركعات الأولى برواية الإمام السوسي عن الإمام أبي عمرو البصري، ويقرأ الشيخ محمد سالم عامر في عدد من الركعات برواية الإمام خلف عن الإمام حمزة الكوفي، كما تُصلّى الركعات الست الأخيرة برواية الإمام روح عن الإمام يعقوب الحضرمي، في تنوع يبرز ثراء المدرسة الأزهرية في علم القراءات وإحياء تراث الأمة في هذا الفن الشريف.

ويلقي درس التراويح الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، بعنوان «الصيام دعوة للتغيير»، ضمن البرنامج العلمي المصاحب لإحياء الليالي الرمضانية.

وعقب صلاة التراويح، يُعقد ملتقى الأزهر بعنوان «أهمية الوقت في الإسلام»، بحضور الدكتور حمدي صلاح الهدهد، عميد كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، والدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، ويقدمه الأستاذ فوزي عبد المقصود، المذيع بإذاعة القرآن الكريم.

وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح يوميًّا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بثها عبر عدد من القنوات الفضائية.

ويأتي إحياء ليالي رمضان ضمن البرنامج الرمضاني الشامل الذي ينفذه الأزهر الشريف خلال الشهر الكريم، والذي يجمع بين إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة، وتنظيم 137 درسًا ومحاضرة، وعقد 130 مقرأة قرآنية، إلى جانب موائد الإفطار اليومية للطلاب الوافدين التي يقدمها بيت الزكاة والصدقات بواقع 7 آلاف وجبة إفطار يوميًّا منها 5 آلاف وجبة ساخنة و2 ألف وجبة جافة، إضافة إلى 3 آلاف وجبة سحور، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تأكيدًا لدور الأزهر الديني والدعوي والمجتمعي في شهر رمضان المبارك.