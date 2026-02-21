قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
14 مارس.. الحكم على الفنان محمود حجازي بتهمة ضرب زوجته
أمير محروس ينشر لقطات من كواليس نقصاك القعدة لعمرو دياب رمضان 2026
القبض على عنصر جنائي قتل قطة بواسطة كلبين في الإسكندرية
مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة بالطريق الأبيض في كرداسة
محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا
القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض
الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية
أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟
رئيس منظمة مشاد الحقوقية: الانتهاكات تعرقل فرص الهدنة في السودان
تصعيد بين واشنطن وطهران.. تحذيرات إيرانية وانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الهجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لا مكان لموضع قدم .. آلاف المصلين بالجامع الأزهر يؤدون تراويح الليلة الرابعة من رمضان

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
محمد شحتة

اصطف آلاف المصلين بالجامع الأزهر، مساء اليوم السبت، في الليلة الرابعة من ليالي شهر رمضان الفضيل لعام 1447هـ، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، حيث امتلأ صحن الجامع وأروقته برواد بيت الله من مختلف المحافظات، إلى جانب الطلاب الوافدين، في صورة تعكس مكانة الأزهر العلمية والدعوية، وحرص رواده على إحياء ليالي الشهر الكريم في رحابه.

وتقدم صفوف المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من كبار علماء الأزهر وقياداته، في مشهد يؤكد الارتباط الوثيق بين قيادة المؤسسة وروادها في ليالي رمضان.

وقد رُفع أذان العشاء بصوت الشيخ محمد علاء الدين، ثم أمَّ المصلين في صلاة العشاء الشيخ رضا السويفي، قارئًا برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم، من سورة آل عمران.

صلاة التراويح بالجامع الأزهر

وتقام صلاة التراويح بآيات من سورة آل عمران بالقراءات المتواترة، حيث يقرأ الدكتور أسامة هاشم الحديدي في الركعات الأولى برواية الإمام السوسي عن الإمام أبي عمرو البصري، ويقرأ الشيخ محمد سالم عامر في عدد من الركعات برواية الإمام خلف عن الإمام حمزة الكوفي، كما تُصلّى الركعات الست الأخيرة برواية الإمام روح عن الإمام يعقوب الحضرمي، في تنوع يبرز ثراء المدرسة الأزهرية في علم القراءات وإحياء تراث الأمة في هذا الفن الشريف.

ويلقي درس التراويح الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، بعنوان «الصيام دعوة للتغيير»، ضمن البرنامج العلمي المصاحب لإحياء الليالي الرمضانية.

وعقب صلاة التراويح، يُعقد ملتقى الأزهر بعنوان «أهمية الوقت في الإسلام»، بحضور الدكتور حمدي صلاح الهدهد، عميد كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، والدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، ويقدمه الأستاذ فوزي عبد المقصود، المذيع بإذاعة القرآن الكريم.

وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح يوميًّا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بثها عبر عدد من القنوات الفضائية.

ويأتي إحياء ليالي رمضان ضمن البرنامج الرمضاني الشامل الذي ينفذه الأزهر الشريف خلال الشهر الكريم، والذي يجمع بين إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة، وتنظيم 137 درسًا ومحاضرة، وعقد 130 مقرأة قرآنية، إلى جانب موائد الإفطار اليومية للطلاب الوافدين التي يقدمها بيت الزكاة والصدقات بواقع 7 آلاف وجبة إفطار يوميًّا منها 5 آلاف وجبة ساخنة و2 ألف وجبة جافة، إضافة إلى 3 آلاف وجبة سحور، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تأكيدًا لدور الأزهر الديني والدعوي والمجتمعي في شهر رمضان المبارك.

الجامع الأزهر التراويح الليلة الرابعة من رمضان شهر رمضان الأزهر القرآن القراءات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

الحريق أعلى العقار

وقت الإفطار.. السيطرة على حريق في غية حمام بإمبابة.. صور

فرد الأمن الإداري

رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد الأمن في التجمع يعترف .. تفاصيل

المتهم

خلاف على أولوية الجلوس.. ضبط شخص تعدى على فتاة داخل أتوبيس في القليوبية

بالصور

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي

سعر نيسان صنى 2015 المستعملة

نيسان صني‏ موديل 2015
نيسان صني‏ موديل 2015
نيسان صني‏ موديل 2015

أرخص 5 سيارات أتوماتيك زيرو في مصر.. صور

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر.. عادات يومية تفاقم الحالة

طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر
طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر
طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد