استقرار سعر الدولار اليوم في مصر مساء السبت 21 فبراير 2026
مرموش يصنع .. مانشستر سيتي يتقدم 2-1 على نيوكاسل بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
موعد أذان الفجر رابع يوم رمضان .. المواقيت الكاملة
أحمد موسى عن حضور الرئيس السيسي حفل تكريم وزير الدفاع السابق: مصر دايما مع رجالتها اللي خدموها
دا الشرع والدين .. تصريح مثير من أوسا عن زواجه على لقاء الخميسي
حزب الجيل: رد القاهرة على السفير الأمريكي بإسرائيل صفعة لأوهام التوسع
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ليه مينفعش البنت تستقل بعد التلاتين عن أهلها؟.. رد الدكتور علي جمعة

برنامج نور الدين والشباب
برنامج نور الدين والشباب
محمد شحتة

وجهت نادية، سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، تقول فيه: ليه في مجتمعنا مينفعش البنت تستقل بعد الثلاثين عن أهلها؟.

وقال علي جمعة، في إجابته على السؤال، خلال برنامج "نور الدين والشباب"، إن الله تعالى هو الذي علم البشرية القيم ومنظومة الأخلاق وهو الذي يضع الإطار العام للعلاقات.

وأضاف علي جمعة، أن الاستقلال بعد سن 18 عاما تكون الفتاة مستقلة ولكن لا توجد فرص في المجتمع متاحة بصفة آمنة وواسعة لأن تبدأ الفتاة في الاستقلال في سن الـ 18 سنة.

وتابع: “الأسرة تحمي الفتاة منذ الصغر وتحيطها بسياج المساندة ويخافون عليها، وهذا الخوف قد يتم حله بالتفاوض والتفاهم من خلال الإقناع من جانب الفتاة بقدر الدخل وأمان المكان واستمرارية الدخل، وفي النهاية الإنسان مستقل في تصرفاته واختياراته وأفعاله لكنه مسئول عن هذا”.

وضرب علي جمعة، المثل بنموذج المرأة التي اختارت العمل على الزواج وجاءت في الخمسين شعرت بالوحدة والاكتئاب وبدأت في الندم على اختيارها.
 

