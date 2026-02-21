ليه مينفعش البنت تستقل بعد التلاتين عن أهلها؟.. رد الدكتور علي جمعة

وجهت نادية، سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، تقول فيه: ليه في مجتمعنا مينفعش البنت تستقل بعد الثلاثين عن أهلها؟.

وقال علي جمعة، في إجابته على السؤال، خلال برنامج "نور الدين والشباب"، إن الله تعالى هو الذي علم البشرية القيم ومنظومة الأخلاق وهو الذي يضع الإطار العام للعلاقات.

وأضاف علي جمعة، أن الاستقلال بعد سن 18 عاما تكون الفتاة مستقلة ولكن لا توجد فرص في المجتمع متاحة بصفة آمنة وواسعة لأن تبدأ الفتاة في الاستقلال في سن الـ 18 سنة.

وتابع: “الأسرة تحمي الفتاة منذ الصغر وتحيطها بسياج المساندة ويخافون عليها، وهذا الخوف قد يتم حله بالتفاوض والتفاهم من خلال الإقناع من جانب الفتاة بقدر الدخل وأمان المكان واستمرارية الدخل، وفي النهاية الإنسان مستقل في تصرفاته واختياراته وأفعاله لكنه مسئول عن هذا”.

وضرب علي جمعة، المثل بنموذج المرأة التي اختارت العمل على الزواج وجاءت في الخمسين شعرت بالوحدة والاكتئاب وبدأت في الندم على اختيارها.

