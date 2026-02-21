إصابة ثلاثة أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات مختلفة إثر. وقوع حادث تصادم على. طريق طلخا المحلة أمام كوبري الجامعة بمحافظة الدقهلية.



حيث اصطدمت سيارة نقل بتوك توك.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم نقل بتوك توك.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة كلا من هاني سلامه محمد أبو القاسم 43 عاما مقيم المحله الكبرى وإصابته كسر بالساق اليسرى وهاجر ابراهيم محمد العشماوي 21 عاما مقيمة ميت فضالة وإصابتها ما بعد الارتجاج ومني محمد عادل 10 عاما مقيمة طلخا وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين الى مستشفى المنصورة الدولى وتحرر محضر بالواقعة.