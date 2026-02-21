أوكرانيا تدين تهديدات المجر وسلوفاكيا بقطع إمدادات الكهرباء

أدانت أوكرانيا بشدة التهديدات الصادرة عن كل من سلوفاكيا والمجر بشأن احتمال قطع إمدادات الكهرباء عنها، على خلفية الخلاف المتصاعد حول عبور النفط الروسي عبر الأراضي الأوكرانية.

تهديدات سلوفاكية بوقف الكهرباء

كان رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو قد أعلن أن حكومته مستعدة لتعليق إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا اعتباراً من 23 فبراير، في حال لم تستأنف كييف نقل النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا".



وكتب فيتسو عبر حسابه على "فيسبوك": "سلوفاكيا دولة كرامة وذات سيادة، وأنا سلوفاكي لدي كرامة وسيادة. في حال لم تُستأنف إمدادات النفط إلى سلوفاكيا يوم الاثنين، فسأطلب من شركة SEPS وقف إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا".

وأضاف أن استقرار نظام الطاقة في أوكرانيا خلال يناير 2026 تطلب ضعف كمية الكهرباء التي احتاجتها في عام 2025 بأكمله، مشيراً إلى أن بلاده تكبدت خسائر تقدر بـ500 مليون يورو نتيجة انقطاع الغاز، فضلاً عن أضرار إضافية بسبب تعليق عبور النفط.

كما ربط فيتسو موقف بلاده بما وصفه بـ"ازدواجية المعايير الغربية" إزاء تدمير خط أنابيب السيل الشمالي، معتبراً أن العلاقات بين براتيسلافا وكييف لا يمكن أن تكون "في اتجاه واحد".

وانتقد فيتسو أيضاً موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكداً أن قرار سلوفاكيا عدم المشاركة في قرض عسكري بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا كان "صائباً تماماً".

وانقطعت إمدادات النفط الروسي إلى سلوفاكيا والمجر عبر خط أنابيب "دروجبا"، الذي يمر عبر الأراضي الأوكرانية، منذ أوائل فبراير.

وكانت الحكومة السلوفاكية قد أعلنت حالة طوارئ بسبب نقص النفط، فيما أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن أوكرانيا قررت تأجيل استئناف عبور النفط حتى 21 فبراير، دون أن يتم ذلك حتى الآن.

ويعد "دروجبا" أحد أكبر خطوط نقل النفط في أوروبا، حيث ينطلق من مقاطعة سامارا الروسية مروراً بمدينة بريانسك، ثم يتفرع إلى مسارين شمالي وجنوبي. وتتلقى سلوفاكيا والمجر النفط عبر المسار الجنوبي، الذي يمر أيضاً عبر كرواتيا وصولاً إلى صربيا.