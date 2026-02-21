مزايا للقطاع الخاص.. برلماني: استراتيجية دمج ذوي الاحتياجات في سوق العمل



التقى النائب موسى خالد موسى الدكتور أيمن شعبان مدير مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بمقر المديرية في زيارة تهدف إلى الوقوف على دور المديرية في توفير فرص عمل للشباب.

خلال اللقاء، تم مناقشة استراتيجية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل.

من جانبه أكد النائب موسي أن هناك تحركات برلمانية مكثف تهدف لتقديم مزايا للقطاع الخاص الذي يلتزم بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الإتاحة المكانية والتكنولوجية.

وقد أوضح الدكتور أيمن أن المديرية توفر دورات تدريبية من خلال مراكز تابعة لها لتأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل

وبالاستفسار عن نسبة الـ5% الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أفاد أن المديرية تُبدي اهتمامًا خاصًا بهم وتُلزم كل منشأة صناعية بتطبيق النسبة المطلوبة كما تقوم بالتفتيش عليها للتأكد من توفير فرص عمل لهم.