الدقهلية: 1618 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية 53 أبو ماضي ببلقاس

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية 53 ابو ماضي مركز بلقاس، على مدار يومين، حيث استفاد منها 1618 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا، وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية.

وأكد المحافظ على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين خاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بمستشفيات مديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومي 20,21 فبراير الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

وقال الدكتور "الجزار" إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1618 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 7 عيادات متنقلة، أجرت الكشف على 247 باطنة، 261 أطفال، جراحة 116، أسنان 72، رمد 94، نسا 81، وتنمية الأسرة 38، جلدية 106، عظام 93.

كما قامت القافلة بإجراء 130 أشعة عادية وموجات صوتية، الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 171، فحص معمل الدم والطفيليات لـ209، عقد 36 ندوة تثقيفية استفاد منها 426 متردد، وإحالة 5 حالات للعلاج بالمستشفى، 5 حالات خلع أسنان.