مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستعد للحرب مع إسرائيل
انهيار خط الصرف الصحي في واشنطن.. وترامب يُعلن حالة الطوارئ
البرلمان العربي: تصريحات هاكابي انحرافً خطير وتحريض علني
الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب
مدحت شلبي: السوشيال ميديا آفة العصر.. واللجان تصنع نجاحا مزيفا
مرأة ومنوعات

طريقة عمل لسان عصفور بالكفتة والخضار المشكل

لسان عصفور
لسان عصفور
اسماء محمد

يعد طاجن لسان عصفور من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة الإفطار في رمضان بل ويمكن أن يتحول لطبق رئيسي حال إضافة البروتين له مثل اللحمة أو الكفتة .

طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالكفتة من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة سفرة.

المقادير

لسان عصفور

لحمة مفرومة

بصل

ثوم

جزر

كرفس

كرات

بسلة

جزر

كوسة

قرع

فاصوليا

بطاطس

مكعب مرقة

ملح 
فلفل اسود

بهارات

سمنة

فلفل حار

كزبرة خضراء

طماطم مفرومة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور بالخضار المشكل

شوحي كل الخضار في طاسة بها زيت "نصف قلية"

شوحي البصل والثوم في طاسة بها زيت ثم ضعي الكفتة

اخلطي البصل والثوم والفلفل الحار في الكبة ثم ضعي اللحمة المفرومة والملح والفلفل الاسود وكل البهارات.

شكلي الكفتة وحمريها مع البصل والثوم ثم ضعي الطماطم وتترك حتى تتسبك
ثم ضعي كل الخضار وكل البهارات ومكعب المرقة و اللسان عصفور المحمر .

قلبي كل الخليط ثم ضعيه في طاجن في الفرن ويمكن أن تزينيه بشرائح الطماطم واتركيه حتى تمام النضج وقدميه ساخنا.

لسان عصفور اللسان عصفور طريقة عمل اللسان عصفور طريقة عمل اللسان عصفور بالخضار طريقة عمل اللسان عصفور بالكفتة طاجن اللسان عصفور

