طريقة عمل لسان عصفور بالكفتة والخضار المشكل

يعد طاجن لسان عصفور من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة الإفطار في رمضان بل ويمكن أن يتحول لطبق رئيسي حال إضافة البروتين له مثل اللحمة أو الكفتة .

طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالكفتة من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة سفرة.

المقادير

لسان عصفور

لحمة مفرومة

بصل

ثوم

جزر

كرفس

كرات

بسلة

كوسة

قرع

فاصوليا

بطاطس

مكعب مرقة

ملح

فلفل اسود

بهارات

سمنة

فلفل حار

كزبرة خضراء

طماطم مفرومة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور بالخضار المشكل

شوحي كل الخضار في طاسة بها زيت "نصف قلية"

شوحي البصل والثوم في طاسة بها زيت ثم ضعي الكفتة

اخلطي البصل والثوم والفلفل الحار في الكبة ثم ضعي اللحمة المفرومة والملح والفلفل الاسود وكل البهارات.

شكلي الكفتة وحمريها مع البصل والثوم ثم ضعي الطماطم وتترك حتى تتسبك

ثم ضعي كل الخضار وكل البهارات ومكعب المرقة و اللسان عصفور المحمر .

قلبي كل الخليط ثم ضعيه في طاجن في الفرن ويمكن أن تزينيه بشرائح الطماطم واتركيه حتى تمام النضج وقدميه ساخنا.