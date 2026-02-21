ريال بيتيس يتعادل مع رايو فاليكانو 1-1 في الدوري الإسباني

انتهت مباراة ريال بيتيس ورايو فاليكانو، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار الجولة 25 ببطولة الدوري الإسباني.

تقدم سيدريك باكامبو بالهدف الأول لريال بيتيس في الدقيقة 16.

وتعادل رايو فاليكانو في الدقيقة 42 عن طريق لاعبه بالازون.

وسجل عبد الصمد الزلزولي الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة 90+10 ولكن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل.

وجاء تشكيل ريال بيتيس كالتالي:

حراسة المرمى: فاليس.

خط الدفاع: رودريجيز - ناتان - دييجو لورينتي - رويبال.

خط الوسط: فيدالجو - روكا - فرونالس.

خط الهجوم: الزلزولي - باكامبو - أنتوني.

فيما جاء تشكيل رايو فاليكانو كالتالي:

حراسة المرمى: باتالا.

خط الدفاع: راتيو - ليجون - ميندي - إسبينو.

خط الوسط: جيرارد جومباو - فالنتين - بالازون.

خط الهجوم: أخوماش - دي فروتس - بيريز.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ريال بيتيس المركز الخامس برصيد 42 نقطة، فيما يأتي فريق رايو فاليكانو في المركز 14 برصيد 26 نقطة.