محمد فاروق: قطاع السيارات قلب موبيكا والقفزة الكبرى جاءت من الجودة والابتكار

أكد رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "رحلة المليار"، أن قطاع السيارات كان نقطة التحول الحقيقية في مسيرة شركة موبيكا، مشيرًا إلى أن نجاح كراسي السيارات فتح للشركة أسواقًا عالمية كبيرة وأعاد تشكيل هيكل أعمالها بالكامل.

علامات عالمية

وقال فاروق إن البداية لم تتوقف عند تصنيع كراسي "أوبل فيكترا"، بل توسعت لتشمل علامات عالمية مثل "بي إم دبليو"، "مرسيدس"، "جيب شيروكي"، "تويوتا"، و"نيسان"، مضيفًا أن هذا التوسع لم يكن مجرد إضافة نشاط جديد، بل قفزة استراتيجية غيرت وجه الشركة وجعلها لاعبًا قويًا في الأسواق الدولية.

نجاح قطاع السيارات

وأوضح أن نجاح قطاع السيارات لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تركيز كامل على الجودة والقدرة التصنيعية، مشددًا على أن الاستثمار في الابتكار والتميز كان العامل الأساسي الذي عزز ثقة العملاء وفتح أبواب التوسع العالمي.

تنويع مجالات الاستثمار

وأضاف فاروق أن هذه المرحلة مثلت نقطة انطلاق لتنويع مجالات الاستثمار، حيث نظر إلى قطاعات أخرى بالتوازي، مؤكّدًا أن النجاحات المتتالية منحت الشركة القدرة على التحرك بثقة نحو مجالات جديدة مع الحفاظ على سمعة موبيكا المتميزة في السوق.