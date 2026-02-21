شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة إنبي أمام المصرية الاتصالات المقامة على ستاد السلام، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بالتعادل السلبي.

وسيطر إنبي على مجريات الأمور في بداية الشوط وسعى للتسجيل مبكرًا، في ظل اعتماد المصرية للاتصالات علي التأمين الدفاعي من أجل الحفاظ على شباكه

وخاض إنبي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

الدفاع : مروان داود - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - حازم تمساح.

الوسط: زياد كمال - أحمد العجوز - علي محمود .

الهجوم : حامد عبد الله - أقطاي عبد الله - محمد حتحوت.