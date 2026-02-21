مستشار بكلية القادة والأركان: مصر أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل على أراضي فلسطين

علق اللواء أركان حرب أسامة كبير المستشار بكلية القادة والأركان، على تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل التي ترتبط بإسرائيل وسيطرتها على الشرق الأوسط.

وقال أسامة كبير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن السفير الأمريكي في إسرائيل مسؤول سياسي تم اختياره بشكل ليس عشوائيا، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية نقلت من قبل سفارتها إلى القدس، وهناك شيء يحدث على الأرض بشأن الأراضي الفلسطينية.

وأشار أسامة كبير، إلى أن بيان وزارة الخارجية المصرية، أكد أنه لا سيادة إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية من الأساس؛ لأنها محتل لأراضي فلسطين.

ولفت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعنت، ولا تريد أن تطبق كل مراحل اتفاق السلام بشأن غزة.