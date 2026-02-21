قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
توك شو

مستشار بكلية القادة والأركان: مصر أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل على أراضي فلسطين

أسامة كبير
أسامة كبير
هاني حسين

علق اللواء أركان حرب أسامة كبير المستشار بكلية القادة والأركان، على تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل التي ترتبط بإسرائيل وسيطرتها على الشرق الأوسط.

وقال أسامة كبير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن السفير الأمريكي في إسرائيل مسؤول سياسي تم اختياره بشكل ليس عشوائيا، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية نقلت من قبل سفارتها إلى القدس، وهناك شيء يحدث على الأرض بشأن الأراضي الفلسطينية.

وأشار أسامة كبير، إلى أن بيان وزارة الخارجية المصرية، أكد أنه لا سيادة إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية من الأساس؛ لأنها محتل لأراضي فلسطين.

ولفت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعنت، ولا تريد أن تطبق كل مراحل اتفاق السلام بشأن غزة. 

