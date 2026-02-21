قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دا الشرع والدين .. تصريح مثير من أوسا عن زواجه على لقاء الخميسي
حزب الجيل: رد القاهرة على السفير الأمريكي بإسرائيل صفعة لأوهام التوسع
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
يفصل بينهما خط .. قصة قريتين تفطران بموعدين مختلفين في رمضان
فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏
بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال
أحمد موسى: تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل عن الشرق الأوسط عكس خطة ترامب للسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجدي مرشد : تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي

د. مجدي مرشد
د. مجدي مرشد
عبد الرحمن سرحان

أدان الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بـ مجلس النواب، التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مؤكدًا أنها تمثل تجاوزًا غير مقبول ومخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأكد مرشد - في تصريح اليوم - أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت وواضح ولا يقبل المساومة، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على رفض مصر القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو فرض الأمر الواقع بالقوة مشيدا بالبيان  مصر للرد على تصريحات السفير الأمريكي

وأضاف وكيل لجنة الصحة أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك بثبات ومسؤولية للحفاظ على الأمن القومي العربي ودعم مسار السلام العادل والشامل، محذرًا من أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة من شأنها تأجيج الصراع وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشدد  د. مجدي مرشد على أن البرلمان المصري يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في الدفاع عن الثوابت الوطنية والقومية، ودعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ورفض أي انتهاكات تمس السيادة العربية أو تهدد فرص السلام

النواب البرلمان مجلس النواب السفير الامريكي نوا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

الزبادي

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي..تفاصيل

ترشيحاتنا

نيللى كريم

مسلسل على قد الحب الحلقة 4 .. نيللى كريم تلجأ لطبيب نفسي بعد هلاوس

النجم دياب

دياب يكشف عن شخصيته في مسلسل هي كيميا .. خاص

شيرين

جليلة تفوز وشيرين غاضبة.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا بصورة من «وننسى اللي كان»

بالصور

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

مفاجاة.. السيارات الهجينة تستهلك وقودًا أعلى من التقليدية

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد