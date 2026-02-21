مجدي مرشد : تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي

أدان الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بـ مجلس النواب، التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مؤكدًا أنها تمثل تجاوزًا غير مقبول ومخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأكد مرشد - في تصريح اليوم - أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت وواضح ولا يقبل المساومة، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على رفض مصر القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو فرض الأمر الواقع بالقوة مشيدا بالبيان مصر للرد على تصريحات السفير الأمريكي

وأضاف وكيل لجنة الصحة أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك بثبات ومسؤولية للحفاظ على الأمن القومي العربي ودعم مسار السلام العادل والشامل، محذرًا من أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة من شأنها تأجيج الصراع وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشدد د. مجدي مرشد على أن البرلمان المصري يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في الدفاع عن الثوابت الوطنية والقومية، ودعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ورفض أي انتهاكات تمس السيادة العربية أو تهدد فرص السلام