محسن الفحام عن تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل: مهاترات .. وعدوان صارخ للقانون الدولي

أعرب اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل عن استنكاره تجاه التصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي بإسرائيل والتي تضمنت مزاعم تفيد بأحقية إسرائيل في أراض تابعة لدول عربية من بينها أراضٍ مصرية.

وقال "الفحام" في بيان له مقاله السفير الأمريكي بدولة الاحتلال مهاترات لا يجب أن يلفت لها من المجتمع من الإساس بإعتبارها عدوانا صارحا للقانون الدولي وانتهاكاً واضحاً لكافة المواثيق الدولية، وخروجاً صارخاً عن الأعراف الدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول.

وأكد الفحام إلى أنها تصريحات السفير الأمريكي تمثل نهجاً جاهليا لا يعرف الحقائق التاريخية والقانونية الراسخة بالمنطقة كما تمثل محاولة غير مقبولة لإضفاء شرعية على سياسات الاحتلال التوسعية بالمنطقة التي رفضها المجتمع الدولي مراراً في كافة المنتديات العالمية التي عقدت خلال السنوات الأخيرة بشأن حرب غزة والتي حضرها ممثلي البعثات الدبلوماسية من الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت الفحام إلى أن تصريحات السفير الأمريكي تكشف عن تجاهل صارخ للولايات المتحدة الأمريكية للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، التي شرعتها المواثيق الدولية والتي تضمنت أحقيته في وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

واختتم الفحام حديثه مشيدا بالدور المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على ثوابته من القضية الفلسطنية بأحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي اقرها المجتمع الدولي وانهاء حالة التوتر التي تشهدها المنطقة وذلك انطلاقا من الدور المحوري لمصر على مر العصور

وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي قال، الجمعة، إنه "لا يرى بأسا في استيلاء إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها"، مستندا في ذلك إلى تفسيرات دينية و"حق توراتي يمتد من نهر النيل إلى الفرات"، حسب زعمه، وذلك خلال مقابلة أجراها مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون.