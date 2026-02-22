سيف زاهر: زمن شحاتة كان مليئًا بالنجوم.. واليوم نفتقد كثافة الاختيارات

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن الكابتن حسن شحاتة والكابتن الجوهري أساطير مصرية لم ولن تتكرر في مجال التدريب، مشددًا على أن المقارنة بين الجيل الذهبي وأي زمن آخر "صعبة"، مشيرًا إلى وجود أسماء بارزة في مركز المهاجم خلال فترات سابقة.

وقال سيف زاهر، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة “النهار”: "الواقع الحالي يشير إلى تحسن مفترض، لكن على أرض الملعب الأمر مختلف، الجيل السابق يصعب تكراره".

مشاركة أسماء كبيرة

وأوضح سيف زاهر، أن مصر لا تزال مليئة بالمواهب، لكن الفارق يظهر في كثافة الخيارات، مشيرًا إلى اللاعبين بمركز المهاجم في فترات سابقة تحت قيادة حسن شحاتة، حين كان الجدل يدور حول مشاركة أسماء كبيرة مثل أحمد حسام ميدو، إلى جانب محمد زيدان، عمرو زكي، حسام حسن وعماد متعب.

الفارق بين الماضي والحاضر

وتابع: "الفارق بين الماضي والحاضر يتجسد في تعدد الخيارات داخل المركز الواحد"، لافتًا إلى أن المنتخب يواجه حاليًا تحديات في بعض المراكز، منها مركز المهاجم، رغم وجود لاعبين مميزين مثل مصطفى محمد، مع استمرار البحث عن بدائل إضافية.