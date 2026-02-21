قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يحسم الجدل حول عرض سعودي لضم بن رمضان.. خاص
الهلال الأحمر يقدم الخدمات للدفعة 15من الجرحى والمصابين الفلسطينيين
حكم أخذ حقنة الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام.. الإفتاء تجيب
مصر تترقب 135 مليون دولار تمويلاً دولياً لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
الصحة: 26 زيارة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بـ21 مستشفى و51 وحدة
الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران
للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات
خلال ساعتين.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة أوكرانية مسيرة
من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
دعاء 3 رمضان.. كلمات مباركة لإصلاح الأحول وتسخير قلوب الخلق
توك شو

سيف زاهر: شوبير يتميز بالسعي وراء المعلومة..ومدحت شلبي يعتمد على قناعاته الخاصة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الإعلامي سيف زاهر أنه لم يخض تجربة تقديم أي برنامج بمفرده على مدار مشواره الإعلامي، مشيرًا إلى أنه اعتاد العمل بنظام المشاركة مع زملائه في مختلف المحطات المهنية.

وأوضح أنه بدأ مسيرته بالشراكة مع مدحت شلبي، ثم تعاون مع أحمد شوبير، ويشارك حاليًا الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في تقديم البرامج.

أفضل سنواتي مع مدحت شلبي

وخلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة قناة النهار، أوضح سيف زاهر أن فترة عمله مع مدحت شلبي، التي امتدت لأربع سنوات، تُعد من أفضل سنوات حياته المهنية.

وأشار إلى أنهما لم يختلفا مطلقًا خلال فترة التعاون، مؤكدًا أن العلاقة المهنية بينهما اتسمت بالتفاهم والانسجام الكامل.

تجربة مختلفة مع أحمد شوبير

وأضاف سيف زاهر أن تجربته مع أحمد شوبير استمرت نحو خمس سنوات، وكانت مختلفة من حيث أسلوب العمل وإدارته. وأكد أن شوبير يتميز بالسعي الدائم وراء المعلومة والضيف والموضوع، في حين يعتمد مدحت شلبي على قناعاته الخاصة في اختيار الضيوف وتنظيم ميزانية البرنامج.

لكل مدرسة طابعها الخاص

وشدد سيف زاهر على أن العمل الإعلامي يقوم على التعاون والمرونة، وهو ما مكّنه من تقديم البرامج إلى جوار زملائه دون خلافات تُذكر.

واختتم حديثه مؤكدًا أن لكل تجربة خصائصها التي أضافت له خبرة ومهارة كبيرة، موضحًا أن أسلوب مدحت شلبي يتسم بالهدوء، بينما مدرسة أحمد شوبير تعتمد على الإثارة والمنافسة، قائلاً: «لو أنا مكان المشاهد وعايز سخونة في الطرح هلاقي عند شوبير عركة وخناقة شغالة».

سيف زاهر شوبير برنامج «أسرار»

