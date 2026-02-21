سيف زاهر: شوبير يتميز بالسعي وراء المعلومة..ومدحت شلبي يعتمد على قناعاته الخاصة

أكد الإعلامي سيف زاهر أنه لم يخض تجربة تقديم أي برنامج بمفرده على مدار مشواره الإعلامي، مشيرًا إلى أنه اعتاد العمل بنظام المشاركة مع زملائه في مختلف المحطات المهنية.

وأوضح أنه بدأ مسيرته بالشراكة مع مدحت شلبي، ثم تعاون مع أحمد شوبير، ويشارك حاليًا الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في تقديم البرامج.

أفضل سنواتي مع مدحت شلبي

وخلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة قناة النهار، أوضح سيف زاهر أن فترة عمله مع مدحت شلبي، التي امتدت لأربع سنوات، تُعد من أفضل سنوات حياته المهنية.

وأشار إلى أنهما لم يختلفا مطلقًا خلال فترة التعاون، مؤكدًا أن العلاقة المهنية بينهما اتسمت بالتفاهم والانسجام الكامل.

تجربة مختلفة مع أحمد شوبير

وأضاف سيف زاهر أن تجربته مع أحمد شوبير استمرت نحو خمس سنوات، وكانت مختلفة من حيث أسلوب العمل وإدارته. وأكد أن شوبير يتميز بالسعي الدائم وراء المعلومة والضيف والموضوع، في حين يعتمد مدحت شلبي على قناعاته الخاصة في اختيار الضيوف وتنظيم ميزانية البرنامج.

لكل مدرسة طابعها الخاص

وشدد سيف زاهر على أن العمل الإعلامي يقوم على التعاون والمرونة، وهو ما مكّنه من تقديم البرامج إلى جوار زملائه دون خلافات تُذكر.

واختتم حديثه مؤكدًا أن لكل تجربة خصائصها التي أضافت له خبرة ومهارة كبيرة، موضحًا أن أسلوب مدحت شلبي يتسم بالهدوء، بينما مدرسة أحمد شوبير تعتمد على الإثارة والمنافسة، قائلاً: «لو أنا مكان المشاهد وعايز سخونة في الطرح هلاقي عند شوبير عركة وخناقة شغالة».