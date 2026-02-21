ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

أسدل الستار على مباريات الجمعة، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، والتي شهدت مواجهات قوية كان لها تأثيرا مباشرا على شكل جدول الترتيب، خاصة في صراع القمة.

ونجح الزمالك في تحقيق فوز مهم على حساب حرس الحدود بنتيجة هدفين دون رد، ليحصد 3 نقاط ثمينة أبقته بقوة في دائرة المنافسة على الصدارة، مواصلاً الضغط على المتصدر.

وفي لقاء آخر، خطف بيراميدز انتصارًا صعبًا أمام سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف، على ملعب الدفاع الجوي، سجله الوافد الجديد حامد حمدان؛ ليؤكد الفريق السماوي رغبته في مواصلة المنافسة حتى الرمق الأخير.

الإسماعيلي يواصل نزيف النقاط

على الجانب الآخر، سقط الإسماعيلي أمام وادي دجلة بنتيجة 1-2؛ ليستمر تراجع الدراويش في جدول الترتيب، بينما انتهت مواجهة زد وغزل المحلة بالتعادل السلبي.

صراع مشتعل على القمة

رغم خسارته، لا يزال سيراميكا كليوباترا يتربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، يليه الزمالك وبيراميدز برصيد 34 نقطة لكل منهما، فيما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 33 نقطة؛ ما يعكس اشتعال المنافسة بين رباعي المقدمة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- سيراميكا كليوباترا – 35 نقطة

2- الزمالك – 34 نقطة

3- بيراميدز – 34 نقطة

4- الأهلي – 33 نقطة

5- وادي دجلة – 27 نقطة

6- المصري – 26 نقطة

7- زد – 25 نقطة

8- سموحة – 25 نقطة

9- البنك الأهلي – 22 نقطة

10- مودرن سبورت – 22 نقطة

11- إنبي – 21 نقطة

12- بتروجيت – 21 نقطة

13- الجونة – 20 نقطة

14- غزل المحلة – 18 نقطة

15- المقاولون – 17 نقطة

16- الاتحاد السكندري – 17 نقطة

17- حرس الحدود – 14 نقطة

18- فاركو – 14 نقطة

19- طلائع الجيش – 12 نقطة

20- كهرباء الإسماعيلية – 12 نقطة

21- الإسماعيلي – 10 نقاط