الزمالك يهزم حرس الحدود بثنائية ويستعيد وصافة الدوري

حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على حرس الحدود بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت أهداف اللقاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث افتتح أحمد فتوح التسجيل للزمالك في الدقيقة 84، قبل أن يعزز ناصر منسي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 90؛ ليؤمن انتصار الفريق الأبيض ويحصد نقاط ثمينة.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري

استعاد الزمالك- بعد الفوز اليوم - وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن الأهلي؛ بعدما خاض 16 مباراة حقق خلالها 10 انتصارات، و4 تعادلات، مقابل هزيمتين.

وفي المقابل، يواصل حرس الحدود معاناته في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة من 17 مباراة، جمعها من 3 انتصارات، و5 تعادلات، وتلقى 9 هزائم.

تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: مهدي سليمان

مهدي سليمان خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم

محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

محمد إسماعيل – محمد شحاتة – عبد الله السعيد خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا

بدلاء الزمالك خلال المباراة

محمد صبحي، عمر جابر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، أحمد فتوح، أحمد ربيع، السيد أسامة، محمد السيد، أحمد شريف، سيف الجزيري.

تشكيل حرس الحدود أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

محمود الزنفلي خط الدفاع: مؤمن عوض – إسلام أبو سليمة – إبراهيم عبد الحكيم – محمد بيومي

مؤمن عوض – إسلام أبو سليمة – إبراهيم عبد الحكيم – محمد بيومي خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عبد الله حافظ – ايكينا كوبر

محمد أشرف "روقا" – عبد الله حافظ – ايكينا كوبر خط الهجوم: محمد عزيز عبيد – محمد حمدي زكي – محمود أوكا

بدلاء حرس الحدود خلال المباراة

عمرو شعبان، محمد مجلي، فوزي الحناوي، كواسي ايسو، محمد حسن، محمد الدغيمي، عمر سافيولا، محمد النجيلي، عمرو جمال.