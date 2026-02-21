قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش
لبنان.. استشهاد 9 أشخاص وسقوط 40 جريحا في الغارات الإسرائيلية على البقاع
موعد أذان الفجر ثالث يوم رمضان.. اعرف التوقيت بالضبط
سيف زاهر : والله العظيم عمري ما هرجع اتحاد الكرة تاني
موعد أذان الفجر ثالث أيام رمضان.. اعرف موعد السحور والإفطار
سمية درويش: سعاد حسني تعيش في قلبي .. وأرفض «شو» مسابقات المواهب
إبراهيم عبد الجواد يتغزل في نجم الزمالك: أفضل ظهير أيسر بمصر
خضع لكشف طبي في فالنسيا.. إعلامي يصدم الجماهير بشأن رحيل نجم الأهلي
حاكم ولاية إلينوي يطالب ترامب بردّ مبلغ 8.7 مليار دولار
حميدتي : لن نسمح بتقسيم السودان مجددا .. ولم نرفض أي مبادرة للسلام
بكري: دور الدراما مهم في الحفاظ على قيم المجتمع وترسيخها بأذهان الأجيال
حقيقة إجلاء الجيش الأمريكي جنوده من الشرق الأوسط
أخبار العالم

أمريكا تخطط لإعادة افتتاح سفارتها في دمشق

محمود نوفل


أفادت وكالة أسوشيتد برس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونجرس اعتزامها التخطيط لإعادة افتتاح السفارة الأمريكية في سوريا .

وفي سياق أخر ؛ أعلنت الولايات المتحدة سحب نحو ألف جندي من قواتها المتمركزة في أنحاء سوريا، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن ثلاثة مصادر أمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، وأن الجنود المتبقين سيغادرون البلاد خلال الشهرين المقبلين.

وفي سياق آخر، أفادت الرئاسة السورية مساء الأربعاء، أن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما جديدا يقضي بالعفو العام عن مرتكبي بعض الجرائم وتخفيفها عن آخرين.

وبحسب الرئاسة، يقضي القانون رقم (39) للعام 2026 بمنح عفو عام عن الجـرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم وفق الأحكام المبينة فيه.


و من جهة أخرى، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن المؤسسات التابعة لهم ستحتفظ بمديريها وأعضائها خلال مرحلة الدمج، مؤكدا التوصل إلى اتفاق يقضي بدمج قواتهم ضمن ألوية وزارة الدفاع السورية.

سوريا أمريكا الكونجرس إدارة ترامب السفارة الأمريكية في سوريا

