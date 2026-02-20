فتح باب التقديم للدفعة الثالثة لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد لأعضاء هيئة تدريس عين شمس

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

فتح باب التقديم للدفعة الثالثة لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد لأعضاء هيئة التدريس
حسام الفقي


أعلنت جامعة عين شمس، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة هارفارد، عن فتح باب التقديم أمام أعضاء هيئة التدريس للحصول على شهادات تخصصية من جامعة هارفارد.

يأتي هذا الإعلان كخطوة هامة لتعزيز القدرات الأكاديمية والقيادية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والمساهمة في تطوير مهاراتهم وفقًا لأحدث المعايير العالمية

تتيح المبادرة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس فرصة التسجيل في ثلاث مسارات تخصصية متميزة هي 
‏1. Harvard Digital 
‏2. Harvard Healthcare Leadership 
‏3. Harvard Leadership and Transformation

ودعت جامعة عين شمس جميع أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية المميزة إلى الإسراع بالتسجيل عبر الرابط المخصص، مؤكدة على أهمية هذه الشهادات في دعم المسيرة المهنية والأكاديمية للكوادر الجامعية.

رابط التسجيل:
https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=TuBZmc5rLk2FGNNr8QsSUlBVI1RCZ1hNm-KbBXlarJpUNzdPTVM5QkVGMlBYQURGVUQ2TDY2OU4wVC4u&origin=QRCode&route=shorturl٩

