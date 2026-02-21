حاكم ولاية إلينوي يطالب ترامب بردّ مبلغ 8.7 مليار دولار

طالب حاكم ولاية إلينوي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمبلغ 8.7 مليار دولار؛ بعد قرار المحكمة العليا إلغاء الرسوم الجمركية.

وفي وقت سابق، هاجم حاكم ولاية إلينوي “جي بي بريتزكر”، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياه بـ"الديكتاتور".

ووصف حاكم إلينوي ترامب، بذلك؛ بعد أن ألمح الأخير إلى احتمال استخدام "وزارة الحرب" في مدينة شيكاجو لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وصرح كذلك بأن إدارة ترامب تخطط لإضفاء الطابع الفيدرالي على 300 جندي من الحرس الوطني في إلينوي؛ وهو ما يمثل أحدث تصعيد لتدخل الرئيس في المدن الأمريكية.