مسلسل درش | حلمي فودة يكشف أسرار دوره مع مصطفى شعبان

تحدث الفنان حلمي فودة، عن كواليس مشاركته في مسلسل "درش"، بطولة النجم مصطفى شعبان، مؤكدًا أن العمل يحمل طابعًا من الإثارة والتشويق، ويقدم رحلة نفسية معقدة لشخصية البطل.

إثارة وتشابك في الأحداث

وخلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، أوضح فودة أن المسلسل يمزج بين الإثارة وتشابك الشخصيات، حيث يؤدي مصطفى شعبان دور رجل يفقد ذاكرته، وينتقل بين عوالم مختلفة؛ ما يخلق حالة من الغموض والترقب طوال الأحداث.

وأشار فودة إلى أنه يجسد شخصية طبيب نفسي ضمن السياق الدرامي، وهو دور محوري لفهم وتحليل تطورات رحلة البطل النفسية، خاصة في ظل فقدان الذاكرة، والتغيرات التي تطرأ على مسار الأحداث.

وأكد أنه استعان بخبرات أصدقائه من الأطباء النفسيين؛ ليقدم الشخصية بشكل علمي وواقعي، لافتًا إلى أن الهدف كان ترجمة التعقيدات النفسية على الشاشة بدقة، مع إبراز الجانب الإنساني في العلاقات المتشابكة بين أبطال العمل.

وفي سياق حديثه، أوضح حلمي فودة، أنه رغم تجسيده لشخصيات معقدة في أعماله الفنية؛ لم يشعر يومًا بالحاجة إلى استشارة نفسية شخصية، لكنه شدد على أنه لا يمانع اللجوء إلى طبيب نفسي إذا استدعى الأمر، معتبرًا الطبيب النفسي صديقًا مهمًا يمكن الاعتماد عليه لفهم النفس البشرية، والتعامل مع تفاصيلها الدقيقة.