قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات، وذلك عقب إعلان الحكومة تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الدولة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الحزمة في إطار توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم المباشر لمستحقيه، في وقت تشهد فيه الأوضاع الاقتصادية العالمية ضغوطًا متزايدة تنعكس على مستويات المعيشة.





زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موعد صرف الزيادات في المرتبات والمعاشات يرتبط بعرض مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل على رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الزيادة المرتقبة ستكون “غير اعتيادية”، وتعكس تقدير الدولة للدور الحيوي الذي يقوم به العاملون بالجهاز الإداري، وقطاعي الصحة والتعليم على وجه الخصوص.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من التفاصيل النهائية للحزمة، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.



منحة التموين الجديدة.. 400 جنيه لكل أسرة

في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، أقرت الحكومة منحة نقدية بقيمة 400 جنيه لصالح عشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، يتم صرفها خلال شهري مارس وأبريل 2026، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه.

كما يستفيد نحو 5.2 مليون أسرة من برنامج تكافل وكرامة من منحة إضافية بقيمة 400 جنيه خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط المعيشية على الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت الحكومة أن هذه المنح تأتي ضمن خطة شاملة تتكامل مع زيادة المرتبات والمعاشات، لضمان استفادة المواطنين من مختلف صور الدعم في توقيت متزامن.

دعم الصحة والعلاج على نفقة الدولة

من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحزمة الاجتماعية تتضمن تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة، إلى جانب 3 مليارات جنيه إضافية لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل غير المشمولين بالتأمين الصحي، على أن يستمر هذا الدعم حتى يونيو 2026.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بضمان علاج جميع الحالات الحرجة قبل حلول عيد الفطر المبارك، بما يخفف العبء عن آلاف الأسر.

كما تشمل الحزمة تخصيص 3.3 مليار جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أول أبريل، لتوفير تغطية صحية متكاملة لنحو 7 ملايين مواطن، مع تحمل الدولة لاشتراكات غير القادرين.



دعم الفلاح وتسريع تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”

وتضمنت الحزمة الاجتماعية تخصيص 4 مليارات جنيه لتغطية فروق أسعار توريد أردب القمح المحلي، بعد رفع سعره من 2200 إلى 2350 جنيهًا، دعمًا للفلاح المصري وتشجيعًا لزيادة الإنتاج المحلي.

كما جرى تخصيص 15 مليار جنيه لتسريع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف تحسين جودة الخدمات الأساسية في قرى المرحلة الأولى قبل نهاية العام المالي الحالي، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المتوازنة.

متى سيتم صرف زيادة المرتبات والمعاشات؟

بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء، سيتم الإعلان رسميًا عن موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات عقب الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة وعرضه على رئيس الجمهورية، على أن تكون الزيادة مرضية وتعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن توجيه ثمار الإصلاح الاقتصادي مباشرة إلى المواطنين.