قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو سر تعلق المصريين بآل البيت؟.. المفتي يوضح الأسباب
صدمة.. عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
الله يؤمن بمن؟ سؤال صعب يجيب عنه الدكتور أحمد عصام فرحات| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

موعد زيادة المرتبات والمعاشات
موعد زيادة المرتبات والمعاشات
عبد العزيز جمال

يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات، وذلك عقب إعلان الحكومة تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الدولة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الحزمة في إطار توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم المباشر لمستحقيه، في وقت تشهد فيه الأوضاع الاقتصادية العالمية ضغوطًا متزايدة تنعكس على مستويات المعيشة.

المرتبات والمعاشات

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موعد صرف الزيادات في المرتبات والمعاشات يرتبط بعرض مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل على رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الزيادة المرتقبة ستكون “غير اعتيادية”، وتعكس تقدير الدولة للدور الحيوي الذي يقوم به العاملون بالجهاز الإداري، وقطاعي الصحة والتعليم على وجه الخصوص.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من التفاصيل النهائية للحزمة، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

المرتبات والمعاشات

منحة التموين الجديدة.. 400 جنيه لكل أسرة

في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، أقرت الحكومة منحة نقدية بقيمة 400 جنيه لصالح عشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، يتم صرفها خلال شهري مارس وأبريل 2026، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه.

كما يستفيد نحو 5.2 مليون أسرة من برنامج تكافل وكرامة من منحة إضافية بقيمة 400 جنيه خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط المعيشية على الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت الحكومة أن هذه المنح تأتي ضمن خطة شاملة تتكامل مع زيادة المرتبات والمعاشات، لضمان استفادة المواطنين من مختلف صور الدعم في توقيت متزامن.

دعم الصحة والعلاج على نفقة الدولة

من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحزمة الاجتماعية تتضمن تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة، إلى جانب 3 مليارات جنيه إضافية لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل غير المشمولين بالتأمين الصحي، على أن يستمر هذا الدعم حتى يونيو 2026.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بضمان علاج جميع الحالات الحرجة قبل حلول عيد الفطر المبارك، بما يخفف العبء عن آلاف الأسر.

كما تشمل الحزمة تخصيص 3.3 مليار جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أول أبريل، لتوفير تغطية صحية متكاملة لنحو 7 ملايين مواطن، مع تحمل الدولة لاشتراكات غير القادرين.

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

دعم الفلاح وتسريع تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”

وتضمنت الحزمة الاجتماعية تخصيص 4 مليارات جنيه لتغطية فروق أسعار توريد أردب القمح المحلي، بعد رفع سعره من 2200 إلى 2350 جنيهًا، دعمًا للفلاح المصري وتشجيعًا لزيادة الإنتاج المحلي.

كما جرى تخصيص 15 مليار جنيه لتسريع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف تحسين جودة الخدمات الأساسية في قرى المرحلة الأولى قبل نهاية العام المالي الحالي، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المتوازنة.

متى سيتم صرف زيادة المرتبات والمعاشات؟

بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء، سيتم الإعلان رسميًا عن موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات عقب الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة وعرضه على رئيس الجمهورية، على أن تكون الزيادة مرضية وتعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن توجيه ثمار الإصلاح الاقتصادي مباشرة إلى المواطنين.

زيادة المرتبات زيادة المرتبات والمعاشات عبد الفتاح السيسي زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات موعد صرف الزيادات في المرتبات والمعاشات الزيادات في المرتبات والمعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

ترشيحاتنا

سعر الدولار

سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 20-2-2026

سعر الذهب

40 جنيه زيادة جديدة.. سعر الذهب يرتفع مساء اليوم 20-2-2026

صورة ارشيفية

7 مطالب ضريبية على طاولة أحمد كجوك لتعزيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين

بالصور

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد