مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي المواطنين بمختلف أعمارهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث بالإضافة لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

ومن جانبه أشار اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الإدارة العامة للتوعية بتكثيف نشاطها من خلال تنفيذ حملات وندوات توعوية تحت شعار {نقطة مياه تساوي حياة} بجميع مراكز ومدن المحافظة استهدفت (٢٥٠) مدرسة لتوعية الطلاب بجميع المراحل الدراسية.

كما قامت الإدارة العامة للتوعية بشركة مياه الشرب بتنفيذ أنشطة تفاعلية ومسابقات ثقافية لترسيخ المفاهيم التوعوية عن طريق الألعاب التفاعلية ومسرح العرائس و ورش رسم لإيصال معلومات مبسطة وسهلة حول المحافظة علي المياه و السلوكيات الصحيحة والخاطئة في تعاملاتنا اليومية مع شبكتي المياه والصرف الصحي وتم عمل مسابقات ثقافية للطلبة الحاضرين وتكريم المتميزين.

كما تم تنفيذ ندوات توعية وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحى كما تم عقد ندوات توعوية وورش سباكة لمعلمي ومعلمات المدارس وتم اصطحاب طلاب المدارس في زيارات ميدانية لمحطات مياه الشرب لمعرفة مراحل تنقية المياه والجهود المبذولة لتحقيق ذلك.