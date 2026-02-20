قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، إحالة المخالفات التي تم رصدها داخل مستشفى الحميات ببورسعيد إلى التحقيق، وذلك عقب إطلاعه على التقرير المُعد من الإدارة العامة للحوكمة بديوان عام المحافظة.

وكان المحافظ، قد رصد عددًا من المخالفات خلال جولته أمس، ووجه على الفور الإدارة العامة للحوكمة بإعداد تقرير تفصيلي حول أوجه القصور والملاحظات التي تم تسجيلها، للوقوف على أسبابها وتحديد المسؤوليات بدقة.

محافظ بورسعيد يقرر تحويل مخالفات مستشفى الحميات إلى التحقيق بعد تقرير الإدارة العامة للحوكمة

وعقب عرض التقرير ، شدد محافظ بورسعيد على إحالة كافة المخالفات الواردة به إلى التحقيق.

وأكد محافظ بورسعيد أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير يمس مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأن المحاسبة ستكون حاسمة وفقًا للقانون.



وشدد محافظ بورسعيد على استمرار المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية، وعلى رأسها القطاع الصحي، لضمان تقديم خدمة طبية لائقة تلبّي احتياجات أبناء بورسعيد، وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات الحكومية