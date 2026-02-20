قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل وتعزيز حماية المدن الساحلية
بعد ظهوره في الهند | هل اختفى فيروس نيباه؟.. تطمينات من منظمة الصحة العالمية
لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة
المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس
الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر
جريمة في نهار رمضان.. مقتل شاب بطعنات غادرة أثناء فعاليات دورة رمضانيه لكرة القدم بطنطا
تركيزنا في الدوري.. 8 تصريحات نارية لـ توروب بعد إحتلال مركز الوصيف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

هاجر هانئ

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو صغير لدكتور أمين مكرم، استشاري التغذية العلاجية، وهو يحذر من تناول الزبادي على السحور خلال شهر رمضان.
 

قال الدكتورأمين مكرم، استشاري التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول الزبادي وتناول كميات كبيرة  على وجبة السحور خلال شهر رمضان، عادة منتشرة بشكل ملحوظ رغم إنها تسبب مشاكل صحية عند بعض الأشخاص في كثير من الأحيان.

أكد دكتور استشاري التغذية العلاجية في الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا، إن الزبادي من الأطعمة المتخمرة، وبالتالي ممكن يسبب زيادة في التخمر داخل الجهاز الهضمي، خاصة عند الأشخاص اللذين يعانوا من مشاكل في القولون مثل الأورام.

وأضاف في الفيديو إن تناول الزبادي بكميات كبيرة يوميا على السحور، ثم النوم مباشرة يؤدي إلى انتفاخ وعدم راحة، زيادة نتؤات القولون، سوء هضم، تهيج القولون عند بعض الحالات أيضا.

لذا ينصح دكتور أمين مكرم، استشاري التغذية العلاجية، بتناول الزبادي على السحور وينصح بتناوله بعد الإفطار لتجنب مشاكله التي تؤثر على الصحة.
 

وأشار إلى أن المشكلة ليست في الزبادي نفسه، لكن في الإفراط وطريقة التناول، خصوصًا مع تكرار الكميات الكبيرة يوميًا طوال شهر رمضان.

ونصح بضرورة الاعتدال، وتناول الزبادي في أوقات مناسبة مثل بعد الإفطار بدلًا من السحور، لتجنب أي تأثيرات سلبية على الجهاز الهضمي.

طريقة تحضير الزبادي البلدي
الزبادي السحور شهر رمضان

