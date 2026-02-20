تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو صغير لدكتور أمين مكرم، استشاري التغذية العلاجية، وهو يحذر من تناول الزبادي على السحور خلال شهر رمضان.



قال الدكتورأمين مكرم، استشاري التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول الزبادي وتناول كميات كبيرة على وجبة السحور خلال شهر رمضان، عادة منتشرة بشكل ملحوظ رغم إنها تسبب مشاكل صحية عند بعض الأشخاص في كثير من الأحيان.

أكد دكتور استشاري التغذية العلاجية في الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا، إن الزبادي من الأطعمة المتخمرة، وبالتالي ممكن يسبب زيادة في التخمر داخل الجهاز الهضمي، خاصة عند الأشخاص اللذين يعانوا من مشاكل في القولون مثل الأورام.

وأضاف في الفيديو إن تناول الزبادي بكميات كبيرة يوميا على السحور، ثم النوم مباشرة يؤدي إلى انتفاخ وعدم راحة، زيادة نتؤات القولون، سوء هضم، تهيج القولون عند بعض الحالات أيضا.

لذا ينصح دكتور أمين مكرم، استشاري التغذية العلاجية، بتناول الزبادي على السحور وينصح بتناوله بعد الإفطار لتجنب مشاكله التي تؤثر على الصحة.



وأشار إلى أن المشكلة ليست في الزبادي نفسه، لكن في الإفراط وطريقة التناول، خصوصًا مع تكرار الكميات الكبيرة يوميًا طوال شهر رمضان.

ونصح بضرورة الاعتدال، وتناول الزبادي في أوقات مناسبة مثل بعد الإفطار بدلًا من السحور، لتجنب أي تأثيرات سلبية على الجهاز الهضمي.