فطار تاني يوم رمضان... طريقة عمل أرز بالدجاج على الطريقة الخليجية
وفاة إريك دين بعد صراع مع التصلب الضموري
جراديشار أفضل.. خالد الغندور ينتقد صفقة الأهلي
حبس وغرامة.. محكمة الرباط تصدر حكمها بشأن مشجعي نهائي أمم أفريقيا
قبل مواجهة الزمالك وحرس الحدود ..إعلامي:المباراة مش هزار.. اكسبوا يا أبطال
الدواء والغذاء تحت قبة البرلمان.. طلبات إحاطة وأسئلة عاجلة لمواجهة موجة الغلاء
تعنت وقيود أمنية.. الاحتلال يرفض دخول المصلين إلى المسجد الأقصى
إقرار قانون الخدمة العسكرية الأبرز ..حصاد جلسات النواب 16 – 17 فبراير
قدر الله وما شاء فعل.. غادة إبراهيم تعلن تعرضها لحادث سير .. صور
غادة إبراهيم تكشف عن تعرضها لحادث سير.. تهشم السيارة
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
مرأة ومنوعات

فطار تاني يوم رمضان... طريقة عمل أرز بالدجاج على الطريقة الخليجية

أرز بالدجاج على الطريقة الخليجية
أرز بالدجاج على الطريقة الخليجية
هاجر هانئ

قدمت الشيف غادة جميل على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أرز بالدجاج على الطريقة الخليجية، فهي من الأطباق التي يمكنك تفديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في ثاني أيام شهر رمضان الكريم.

مقادير أرز بالدجاج على الطريقة الخليجية


● صدور دجاج

● ملح

● فلفل أسود

● ماء

● أرز بسمتي

● سمن

● مكعبات مرقة

● ورق لورا

● حبهان مطحون

● بصل مفروم

للطشة:
● زبيب منقوع
● تمر هندي
● طماطم
● زيت
● ثوم مفروم
● عصير ليمون
● قرفة


طريقة تحضير أرز بالدجاج على الطريقة الخليجية


في وعاء يشوح البصل المفروم مع السمن
ثم يضاف الملح والفلفل الأسود والقرفة والحبهان وورق اللورا ومكعبات المرقة
ثم يضاف الدجاج والماء ثم تترك حتي النضج
ثم يضاف الأرز و يترك حتي النضج و يخلط في محضر الطعام وتقدم مع الصوص
للصوص:

يخلط جميع مكونات الطشة معا وتقدم

