فطار تاني يوم رمضان... طريقة عمل أرز بالدجاج على الطريقة الخليجية

قدمت الشيف غادة جميل على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أرز بالدجاج على الطريقة الخليجية، فهي من الأطباق التي يمكنك تفديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في ثاني أيام شهر رمضان الكريم.

مقادير أرز بالدجاج على الطريقة الخليجية



● صدور دجاج

● ملح

● فلفل أسود

● ماء

● أرز بسمتي

● سمن

● مكعبات مرقة

● ورق لورا

● حبهان مطحون

● بصل مفروم

للطشة:

● زبيب منقوع

● تمر هندي

● طماطم

● زيت

● ثوم مفروم

● عصير ليمون

● قرفة



طريقة تحضير أرز بالدجاج على الطريقة الخليجية



في وعاء يشوح البصل المفروم مع السمن

ثم يضاف الملح والفلفل الأسود والقرفة والحبهان وورق اللورا ومكعبات المرقة

ثم يضاف الدجاج والماء ثم تترك حتي النضج

ثم يضاف الأرز و يترك حتي النضج و يخلط في محضر الطعام وتقدم مع الصوص

للصوص:

يخلط جميع مكونات الطشة معا وتقدم