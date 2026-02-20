تحسين الأسطل: الصحفيون الفلسطينيون يكتبون بدمهم في مواجهة الاستهداف

قال تحسين الأسطل، نائب رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن الصحفيين الفلسطينيين لم تجف أقلامهم، بل يواصلون التغطية في ظروف بالغة الخطورة، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 260 صحفيًا قتلى خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تدمير مئات المنازل العائدة لصحفيين في قطاع غزة.

وأوضح الأسطل، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن عددًا من الصحفيين خصوصًا في القدس مُنعوا بقرارات عسكرية من دخول باحات المسجد الأقصى لتغطية الأحداث، لافتًا إلى أن القيود لا تقتصر على الصحفيين الفلسطينيين فقط، بل تشمل أيضًا صحفيين أجانب وإسرائيليين يعملون مع وكالات دولية.

وأضاف «الأسطل» أن ما يتعرض له الصحفيون يهدف إلى منع نقل الصورة إلى العالم، متهمًا السلطات الإسرائيلية بمحاولة حجب الرواية الفلسطينية ومنع توثيق الانتهاكات على الأرض.

وطالب «الأسطل» المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتفعيل القرارات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين في مناطق النزاع، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، منتقدا عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية.