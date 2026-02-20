قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

كنت عايزة أشتري ياميش وطلبات البيت.. اعترافات المتهمة بقـ تل زوجها بالهرم

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

أدلت سيدة متهمة بقتل زوجها بالهرم باعترافات تفصيلية للواقعة بعد خلافات متكررة بينهما آخرها طلبها شراء ياميش رمضان واحتياجات المنزل.

وقالت الزوجة المتهمة أمام جهات التحقيق إنها لم تكن تقصد قتل زوجها وإن خلافاتهما متكررة بشكل يومي، ويوم الواقعة طلبت منه شراء احتياجات المنزل وياميش رمضان، الا انه رفض ونشبت بينهما مشادة كلامية وحاول الاعتداء عليها ألا انها استلت سكين المطبخ وطعنته بها وفوجئت بسقوطه غارقا في دمائه.

قررت النيابة المختصة حبس المتهمة ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل.

وتحولت خلافات أسرية متكررة داخل أحد منازل منطقة الهرم إلى مأساة، بعدما سددت سيدة طعنة قاتلة لزوجة الفكهاني إثر مشاجرة نشبت بينهما ليفارق الحياة في الحال.

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا بورود بلاغ يفيد بمقتل فكهاني داخل نطاق قسم شرطة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، حيث تبين من المعاينة وجود جثة شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، مصاب بطعنة نافذة في الصدر.

وكشفت التحريات أن مرتكبة الواقعة زوجة المجني عليه، وتبلغ من العمر 20 عامًا.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن مشادة كلامية نشبت بين الزوجين، تطورت إلى مشاجرة قامت خلالها الزوجة باستلال سكـ.ـين من المطبخ وتوجيه طعنة لزوجها، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات الأولية، فإن مشادة كلامية اندلعت بين الزوجين داخل منزلهما، قبل أن تتطور بشكل مفاجئ. وخلال لحظات، أقدمت الزوجة، البالغة من العمر 20 عامًا، على استخدام سكين من المطبخ، موجّهة طعنة لزوجها أصابته في الصدر، ليسقط متأثرًا بإصابته.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، وقررت حبس الزوجة على ذمة التحقيق، مع انتداب الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

