​غلق وتشميع للمخالفين.. مهلة من حي جنوب الغردقة لأصحاب المحال لتقنين أوضاعهم

​أصدرت رئاسة حي جنوب الغردقة، بياناً أهابت فيه بكافة أصحاب المحال التجارية بنطاق الحي، سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لتقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص التشغيل، محذرة من إجراءات قانونية صارمة تصل إلى الغلق والتشميع للممتنعين.



​وقال اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، أن هذه الدعوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، مؤكداً توفير حزمة من التسهيلات غير المسبوقة للمتقدمين، تشمل، تبسيط الدورة المستندية لضمان سرعة الإنجاز، والاستفادة من رسوم مخفضة لإصدار التراخيص خلال الفترة الحالية.​وأوضح "جبر" أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية حقوق أصحاب المشروعات وضمان استقرار نشاطهم التجاري قانونياً، مشدداً في الوقت ذاته على أن الحي لن يتهاون في تطبيق القانون ضد المنشآت غير المرخصة عقب انتهاء المهلة الممنوحة.



​وناشدت رئاسة الحي المواطنين بضرورة استغلال هذه الفرصة والمبادرة بالتقديم قبل اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة.