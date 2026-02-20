جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف مقر تابع لحماس في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة أنه شن هجوما على مقر يتبع حركة حماس في منطقة عين الحلوة بجنوب لبنان.

وأوضحت المتحدثة باسم ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​ إيلا واوية، أن المقر الذي قصفه جيش الاحتلال كانت تنشط منه عناصر حركة حماس.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تشن هجوماً على منشآت حزب الله في جنوب لبنان.

ويواصل جيش الاحتلال خرق الهدنة الموقعة مع حزب الله، في نوفمبر 2024 بعدما خاض الجانبان اشتباكات كبيرة تسببت في مقتل وإصابة الآلاف في لبنان ودولة الاحتلال.

يأتي ذلك وسط تصعيد أمريكي إيراني، بعد الحشود العسكرية في الخليج العربي قرب إيران، حيث يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربة لطهران حال فشلت المفاوضات النووية الجارية بين الجانبين وكان آخر جولاتها الثلاثاء الماضي في جنيف.