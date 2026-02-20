وزير متطرف.. بن غفير يقتحم محيط المسجد الأقصى في أول جمعة من رمضان

اقتحم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، محيط المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وكشفت مقاطع مصورة، أن بت غفير اقتحم محيط المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ويرافقه المفتش العام لشرطة الاحتلال داني ليفي وقائد شرطة الاحتلال في القدس أفشالوم بيليد، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأدلى بن غفير بتصريحات تحريضية ضد الفلسطينيين أمام ضباط وعناصر من شرطة الاحتلال.

وقالت محافظة القدس إن اقتحام بن غفير محيط المسجد الأقصى وتصريحاته يأتي في ظل تصعيد الاحتلال من إجراءاته العسكرية وقيوده المفروضة على المصلين في القدس المحتلة.

يأتي ذلك وسط قيود إسرائيلية مشددة على المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان، ورغم هذه القيود أدى 80 ألف شخص صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، وفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.