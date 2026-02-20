أخبار التوك شو.. هند صبري: موسم رمضان أصبح أصعب.. مفاجأة جديدة بشأن فرد الأمن المعتدى عليه..

نشر موقع صدى البلد الإخباري، خلال الساعات الماضية، باقة من أبرز الأخبار والتقارير من البرامج التليفزيونية، حيث استعرضت برامج التوك شو عددًا من القضايا والملفات المهمة على الساحة، ونرصد فيما يلي أهم ما جاء فيها.

هند صبري: دراما أحداث الثمانينيات تجربة جديدة.. وموسم رمضان أصبح أصعب



قالت الفنانة هند صبري، إن تقديم أعمال تدور أحداثها في حقبة الثمانينيات يمثل منطقة درامية جديدة ومثيرة، خاصة أن هناك أجيالًا لا تعرف تفاصيل تلك الفترة من حيث الشكل والموسيقى والملابس.

وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج «رمضان القاهرة» على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية آية الكفوري، أنها لا تضع نفسها في موضع مقارنة مع الأعمال الكلاسيكية التي تناولت عالم تجارة المخدرات، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو إعادة تقديم الحكاية لجيل جديد بلغة معاصرة تناسب ذائقة الجمهور الحالي.



اوعى تملا بطنك.. حسام موافي يوضح أخطر عادة بعد الإفطار| فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة الامتلاء المفرط للبطن من الطعام، مؤكدًا أن الصيام فرصة حقيقية لإعادة ضبط السلوك الغذائي والحفاظ على الصحة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة صدى البلد، أن الصيام يحمل دروسًا طبية عظيمة سبق بها النبي صلى الله عليه وسلم العلم الحديث، مستشهدًا بالحديث الشريف: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه»، مؤكدًا أن هاتين الكلمتين تمثلان قمة العلم الطبي في التحذير من الإفراط في تناول الطعام.

طقس اليوم.. دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 22

عرضت القناة الأولى تقرير فيديو عن حالة الجو في ثاني أيام رمضان، وجاء ف التقرير أن طقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 22.

نهال طايل: الإنسان سيقابل ربه بعمله لا بماله

قالت الإعلامية نهال طايل: «رمضان مش شهر عادي، ده طوق نجاة لروحك، وكل إنسان سيقف يومًا ما أمام رب كريم، وسيحاسب على ما قدمه من أعمال، مؤكدة أن الإنسان لا يصحب معه أموالًا ولا مباني، بل يصحب عمله فقط».

وأضافت الإعلامية نهال طايل، خلال تقديمها برنامج إحنا لبعض المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه على كل شخص أن يعمل ليوم لقاء الله، خاصة وأن هناك من كانوا بيننا بالأمس ولم يعودوا موجودين اليوم.

وتابعت أن الموت حق على الجميع، داعيةً كل إنسان إلى الاستعداد ليوم القيامة ولقاء الله بالأعمال الصالحة.

كان يقرأ القرآن.. مفاجأة جديدة بشأن فرد الأمن المعتدى عليه

أكدت الإعلامية نهال طايل أن واقعة اعتداء أحد أصحاب العقارات على فرد أمن أمر مرفوض تمامًا، مشددة على أن أي ضغوط لا تبرر قيام شخص بالتعدي على آخر.

أعربت نهال طايل خلال تقديمها برنامج إحنا لبعض المذاع على قناة صدى البلد، عن استنكارها للفيديو المتداول، مؤكدة رفضها لأي شكل من أشكال العنف، وأنه مهما كان الشخص ذو مكانة لا يجب أن يعتدي على غيره.

بين حرارة النهار وبرودة الليل.. أخطاء شائعة تضعف مناعة الأطفال| فيديو

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من خطورة التقلبات الجوية الحادة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن عدم استقرار الطقس بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، إلى جانب موجات الأتربة، يضاعف من فرص الإصابة بالعدوى الفيروسية ومشكلات الجهاز التنفسي، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.

أزهري: رمضان شهر الهداية والتقوى وفرصة لتعويض ما فات

أكد الدكتور أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الله سبحانه وتعالى وصف شهر رمضان بأنه شهر الهداية والتقوى، مستشهدًا بقوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".



وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية حياة مقطوف، أن الله يمنّ على عباده في شهر رمضان بفضائل عظيمة ونفحات إيمانية كثيرة، تجعل منه فرصة عظيمة لحصد الحسنات ومضاعفة الأجر، كما أنه يعد تعويضًا لما فات العبد من تقصير، وبداية جديدة للتقرب إلى الله.

هند صبري: بنينا شخصية منّاعة من الخارج للداخل واستعنا بالذكاء الاصطناعي لتحديد اللوك

قالت الفنانة هند صبري، إن فريق العمل استعد جيدًا قبل بدء تصوير مسلسل «منّاعة»، موضحة أنهم عملوا أولًا على الشكل الخارجي للشخصية من حيث الشعر والإكسسوارات والأزياء التي تعكس أجواء الثمانينيات، خاصة أن بعض القطع المستخدمة لم تعد موجودة حاليًا.

وأضافت، خلال حوار ببرنامج «رمضان القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية أية الكفوري، أنهم استعانوا كذلك بتقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى الشكل النهائي الذي نال إعجابها وإعجاب المخرج، موضحة أنها بعد تثبيت المظهر الخارجي بدأت في الغوص داخل أعماق الشخصية نفسيًا.