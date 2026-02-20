قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتهيئة الأجواء خلال شهر رمضان المبارك، كثفت الأجهزة التنفيذية بمختلف المراكز والمدن حملاتها الميدانية لرفع الإشغالات والتعديات بكافة الشوارع والميادين الحيوية ومحيط المساجد والأسواق.

وأكد محافظ الشرقية انه تستمر الجهود على مدار الساعة لضمان السيولة المرورية ومنع التكدسات، استعادة للوجه الحضاري للمحافظة وتيسيراً على المواطنين خلال الشهر الفضيل مشيرا الي انه شهد مركز ومدينة بلبيس شن الأجهزة التنفيذية حملة لرفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة بقيادة اللواء ا.ح أحمد شاكر رئيس المركز، حيث تم رفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة، وإزالة الباعة الجائلين وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين.

وفي مركز فاقوس قام المحاسب محمد الأباصيري بالإشراف على حملة  مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع (ترعة المنيا - موقف القرين - المنيسي) وتم منع الباعة الجائلين من افترتش الأرصفة بحرم الطريق بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وشهدت مدينة القرين شن الأجهزة التنفيذية حمله مسائية لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية بقيادة إيهاب خاطر رئيس المركز، حيث تم رفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة، وإزالة الباعة الجائلين وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين.

وشهد مركز ههيا شن رئاسة المدينة حملة إشغالات مسائية مكبَّرة شملت شارعي (أحمد عرابي - الجمهورية) تحت إشراف أيمن هيكل رئيس المدينة ،أسفرت الحملة عن رفع كافة التعديات علي حرم الطريق،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ديرب نجم قام أحمد ضاحي رئيس المركز بالتنسيق مع قسم الإشغالات بحملة إشغالات بنطاق شارع النصر بامتداده ومن خلف مجلس المدينة وحتى مدخل السنبلاوين وتم رفع كافة الإشغالات ومنع الباعة الجائلين من افترتش الأرصفة وحرم الطريق.

وأكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لفرض هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري والسيولة المرورية بالشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية شهر رمضان الأجهزة التنفيذية

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

