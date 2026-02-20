محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق

فاجئ اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مستشفى تلا العام، في جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، رافقه خلالها محمد موسى نائب المحافظ ، ياسر سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا

وتفقد محافظ المنوفية أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف الكشف والانعاش القلبي والرئوي ، وحدة الحالات الحرجة والطوارئ ، عيادة الباطنة ، وحدة العناية المركزة ، الحضانات ، واستفسر عن آلية العمل ومتوسط أعداد المترددين، كما اطمأنّ على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وصلاحيتها، ومدى الالتزام بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى ، موجها بحصر كافة الاحتياجات الطبية للعمل على توفيرها للارتقاء بمستوى الخدمات ، كما أحال عدد من المتغيبين بدون اذن للتحقيق لتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي.

وفي لفتة إنسانية أمر محافظ المنوفية بصرف كراتين مواد غذائية لعمال النظافة بالمستشفى دعما لهم تزامنا مع شهر رمضان المبارك ، وأجرى المحافظ حوارًا مباشرًا مع عدد من المرضى وذويهم للاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى رضاهم عن مستوى الخدمة، مؤكدًا أن الجولات المفاجئة مستمرة بكافة القطاعات الخدمية، وأن الانضباط الإداري وتحسين مستوى الأداء يمثلان أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، ولن يتم التهاون مع أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي.