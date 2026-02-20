الزمالك يتقدم بشكوى ضد تعيين حمادة القلاوي حكما لمباراة حرس الحدود.. تفاصيل

تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية اليوم الجمعة للاتحاد المصري لكرة القدم، يبدي خلالها تحفظه على تعيين الحكم حمادة القلاوي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام حرس الحدود، المقرر لها اليوم في مسابقة الدوري الممتاز، بسبب ارتكاب القلاوي أخطاء تحكيمية في مباراة الزمالك أمام الحرس الموسم الماضي، و لم يكن مناسباً إسناد مباراة اليوم إلى نفس الحكم حسب بيان النادي الرسمي.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه فيسبوك :"نادي الزمالك يتقدم بشكوى ضد تعيين الحكم حمادة القلاوي لإدارة مباراة اليوم أمام حرس الحدود، بسبب أخطاء سابقة في مواجهة الفريقين الموسم الماضي".

وطالب النادي بتفسير رسمي حول قرارات الحكم أمين عمر في مباراة الأهلي والجونة، مؤكدًا أن الأخطاء التحكيمية الأخيرة تثير علامات استفهام حول العدالة والحيادية في الدوري.

ويستعد الزمالك للقاء حرس الحدود المقرر له في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.