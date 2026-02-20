سارة يوسف تطلب مصحف من منة شلبي بعد إصابتها بالقصف في مسلسل صحاب الارض

تشارك الفنانة الأردنية الشابة سارة يوسف في مسلسل "صحاب الأرض"، المذاع عبر قناة الحياة و Dmc، ومنصة "واتش ات".

وتجسد سارة يوسف شخصية "فدوى" تذهب إلى المستشفى على أقدامها بعد القصف، متأثرة بالجراح الشديدة، وتنجح منة شلبي التي تلعب دور طبيبة في غزة في إنقاذها وإنقاذ جنينها.

وتطلب منة شلبي منها المكوث في المستشفى بسبب اقتراب موعد ولادتها، وتخبرها ان اسمها نجاح وليس فدوى، أن زوجها مصري مثلها وأنها جائت لتزور أهلها قبل الحرب ولكنها لا تستطيع العودة الآن.

وعلى الرغم من المعاناة التي تتعرض لها "فدوى"تطلب من منة شلبي أن تجلب لها مصحف لتقرأ فيه أثناء فترة استشفائها ومكوثها في المستشفى.

وفي نهاية الحلقة نكتشف أن اسمها الحقيقي ليس نجاح كما اخبرت منة شلبي، بل فدوى، وهي تحاول الهروب من الاسرائليين بسبب قتل شقيقها لأحد الظباط الإسرائليين وتحاول شقيقة الظابط الانتقام من أسرته كاملة.

وتعكس سارة في المسلسل، شخصية المرأة الفلسطينية القوية التي رغم الصعوبات التي تواجهها تحاول الحفاظ على جنينها، خاصة أنها في الشهر الأخير من الحمل.

أبطال مسلسل صحاب الأرض

وإلى جانب الفنانة الأردنية سارة يوسف، يضم مسلسل صحاب الأرض مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم إياد نصار ومنة شلبى وكامل الباشا وعصام السقا وتارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي.