اقتصاد

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

محمد صبيح

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-2-2026 بدعم من ارتفاع سعر الاونصة عاليما، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 60 جينها كما ارتفع سعر الجنيه الذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 24    7725 جنيه للبيع و7645 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 22    7080 جنيه للبيع و7010 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21 الان

سعر الذهب عيار 21    6760 جنيه للبيع و6690 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 18    5795 جنيه للبيع و5735 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 14    4505 جنيه للبيع و4460 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12    3865 جنيه للبيع و3825 جنيه للشراء

سعر الاونصة    240295 جنيه للبيع و237810 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب    54080 جنيه للبيع و53520 جنيه للشراء

سعر الأونصة بالدولار    5034.47 دولار

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 247725 جنيه7645 جنيه 
عيار 227080 جنيه7010 جنيه 
عيار 216760 جنيه6690 جنيه 
عيار 185795 جنيه5735 جنيه 
عيار 144505 جنيه4460 جنيه 
عيار 123865 جنيه3825 جنيه 
الاونصة240295 جنيه237810 جنيه 
الجنيه الذهب54080 جنيه53520 جنيه 
الأونصة بالدولار5034.47 دولار
