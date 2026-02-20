دعاء اليوم الثاني من رمضان.. اغتنمه فى هذا اليوم المبارك

دعاء اليوم الثاني من رمضان.. يحرص كثير من المسلمين على اغتنام يوم الجمعة وترديد دعاء اليوم الثاني من رمضان، رغبة فى القبول والهداية، ولكن لم يرِد عن الرسول ـ صلَّ الله عليه وسلم ـ تخصيص دعاء مُحدد لكل يوم من أيام رمضان ؛ لذلك ينبغي عدم تخصيص دعاء بعينه لكل يوم من الشهر وإنما الدعاء بوجه عام في أي يوم من أيام الشهر ومن أهم الأدعية المستحبة في شهر رمضان، ما يلي:

دعاء اليوم الثاني من رمضان

يا الله، يا من ضجَّت إليك الأصوات بأصناف اللغات يسألونك الحاجات وها أنت ترى مكاننا وتسمع دعاءنا نسألك يا ربنا أن تقضيَ لنا الحوائج وتصرف عنَّا السوء بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين.

اللهمَّ ما قسمته وقدَّرته في هذا اليوم من رحمة ومغفرة وسَعة رزق وهداية وصلاح وتوفيق وقبول؛ فاجعل لنا ولأهلنا وذرياتنا وأصدقائنا أوفر الحظ والنصيب منه يا رب العالمين.



اللهم أنت ملاذنا، وأنت رجاؤنا، وعليك حِفظنا، نسألك يا ربَّنا أن تحفظ مصر من كل سوء ومكروه وفتنة يا كريم يا رحيم يا رب العالمين.



ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا.



دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان 2026



اللهم إني أسألك أن تجعلني في شهرك الكريم هذا من المستغفرين وأن تحفظني فيه بحفظك وتسترني وتجعني من عبادك القانتين الصالحين.

يا رب إني أسألك أن تقربني إلى مرضاتك وتجنبني فيه غضبك ونقمتك وسخطك وأن تمن علي بالتوفيق في قراءة القرآن بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين.

يا رب أسألك أن تجعل صيامي في شهرك الكريم العظيم صيام الصائمين وأن تجعل قيامي فيه قيام القائمين وقني يا رحمن شر نومة الغافلين واغفر لي يا رب ذنبي واعف عني وارحمني فأنت وحدك من تعفوا عن المجرمين.

إلهي: يا رب هذا الشهر الكريم الذي أنعمت علينا فيه بنزول كتابك الكريم وفرضت علينا فيه عبادة الصيام أسألك يا رب أن تكتب لي زيارة بيتك الحرام في هذا العام وأن تغفر لي يا غفور جميع ما اقترفت من ذنوب فمن يغفر لي إن لم تغفر لي وترحمني يا رحيم يا غفور.

يا رب إني أسألك أن ترزقني من لدنك قوة تعينني بها على حسن عبادتك وإقامة أمرك في هذا الشهر الفضيل وارزقني يا كريم حلاوة ذكرك وأعني على شكرك واحفظني وأهلي وأحبتي بحفظك وقدرتك وجودك يا كريم.

دعاء ثاني يوم رمضان

يا رب إنا نسألك بحق شهر رمضان الفضيل أن تصلي على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنت تجعل لنا نصيباً في هذا الشهر من كل خير أنزلته، وأن تكتبنا عندك من أهل الجنة.

يا رب اجعنا في شهرك هذا من المتوكلين عليك حق التوكل، والفائزين بجنتك ونعيمها، يا رب جنبنا موجبات سخطك وغضبك، وأمن علينا بنعمة رضاك، واجعلنا من عبادك المقربين، فإن أنزلت علينا رضاك وكتبت لنا مغفرتك، فلن يضرنا شيء إذاً بعدها.

يا رب إنا نعوذ بعظمتك من عذاب القبر، ومن الصراط وذلته، ويوم الحساب وروعته، يا رب املأ قلوبنا بخشيتك واجعلنا نعبدك كأننا نراك وأسعد يا رب أفئدتنا بتقواك وازقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم وازقنا شربة هنيئة من يدك نبيك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم.

يا رب أبدل ميتنا داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً له من أهله، وارزقه يا رب الدرجات العلا من الجنة، بغير حساب ولا سابقة عذاب، وآنسه يا رب في غربته ووحشته، يا أرحم الراحمين.

يا رب يا رحمن يا رحيم أسألك في شهرك الكريم أن ترحم الفقيد اللهم إن كان محسناً فزد له في حسناته بجودك وكرمك يا الله وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته وأسكنه جنات النعيم، واغفر له وارحمه يا أرحم الراحمين، وتجاوز عن ما تعلم من ذنوبه يا عفو يا غفور يا رحيم.