مفاجأة في واقعة الاعتداء على فرد الأمن.. شاهد عيان يكشف الحقيقة الكاملة

كشف المهندس مجدي الحلفاوي، شاهد عيان على واقعة الاعتداء على فرد الأمن، ملابسات الفيديو المتداول مؤخرًا، مؤكداً أن الحادث كان صادماً ومهيناً للجميع، لكنه حدث دون أي سبب أو خلاف مسبق.

وأضاف مجدي الحلفاوي خلال مداخلة هاتفية مع نهال طايل ببرنامج "إحنا لبعض" والمذاع على قناة صدى البلد، أن فرد الأمن يتمتع بسمعة طيبة بين الجميع، ويشتهر بأخلاقه العالية وطاعته لعمله منذ خمس سنوات، مشيراً إلى أن المعتدي لم يكن لديه أي مبرر للتصرف بهذا الشكل.

وأوضح شاهد العيان أن الرجل المعتدى عليه شخص هادئ وملتزم، لا يفتعل المشاكل، ويؤدي عمله بمسؤولية كاملة، وأنه أثناء الواقعة كان واقفاً في مكانه يقرأ القرآن، ولم يكن هناك أي استفزاز من جانبه، مؤكداً أن جميع السكان يؤكدون على حسن سلوكه وعدم وجود شكاوى ضده من قبل.

وأشار الحلفاوي إلى أن ما حدث كان تصرفاً فردياً من المعتدي، وأن المعتدى عليه لم يرد بالمثل أو يفتعل أي مواجهة، مؤكداً أن ما تم تداوله على مواقع التواصل مبالغ فيه في بعض التفاصيل، وأن الرجل يحظى باحترام الجميع في عمله وفي المجتمع.