ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة من الحصول على بطاقة الرقم القومي من خلال مبادرة "بطاقتك حقوقك" بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية لتقديم خدمات استخراج البطاقات بالمجان للسيدات والفتيات غير القادرات بمختلف مراكز وقرى المحافظة لا سيما في المناطق العشوائية والمهمشة.

أشاد المحافظ بالدور البارز للمجلس القومي للمرأة منذ إنشائه في دعم وتمكين المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مؤكداً أن الحصول على بطاقة الرقم القومي يمثل أحد أهم أسس المواطنة لما يترتب عليه من إتاحة الخدمات الحكومية، مشيراً إلى استمرار جهود المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستخراج البطاقات للسيدات غير القادرات بجميع أنحاء المحافظة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الفرع نجح في الانتهاء من إجراءات استخراج (١٢٨٠) بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات المستحقات بالمجان مع إعفائهن من أي غرامات وذلك خلال الفترة من ١ حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٦، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية وتفعيلا لمبادرة "بطاقتك حقوقك".

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن أعمال استخراج البطاقات تمت بعدد من السجلات المدنية بمراكز وقرى المحافظة شملت "كفر إبراش، مشتول السوق، أم الزين، بني شبل - مركز الزقازيق، العلاقمة - مركز ههيا، أولاد صقر، أنشاص الرمل - مركز بلبيس، الإبراهيمية".

وأكدت مقررة الفرع حرص المجلس على دعم المرأة وتمكينها من إثبات وجودها القانوني بما يتيح لها الحصول على الخدمات الحكومية وفرص العمل والاستفادة من المبادرات الصحية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز ثقافة الشمول المالي والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية.