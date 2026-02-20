قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
تسمم جماعي بـ العسيرات.. إصابة 61 شخصًا بعد تناول بوظة.. ومحافظ سوهاج يوجه بضبط البائع

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية العسيرات التابعة لمركز المنشاة جنوب سوهاج حالة من الذعر، عقب إصابة العشرات بحالات تسمم غذائي مفاجئ، بعد تناولهم مشروب “البوظة” من أحد الباعة الجائلين، ما استدعى نقلهم على الفور إلى مستشفى جرجا العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

ماذا حدث؟

وبلغ عدد الحالات المصابة 61 حالة، تنوعت أعراضها بين القيء وآلام حادة بالبطن وحالات إعياء شديد، فيما دفعت مديرية الصحة بعدد من الفرق الطبية للتعامل مع المصابين، وسط حالة استنفار داخل المستشفى.

وعلى الفور، انتقل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج إلى المستشفى لمتابعة الموقف ميدانيًا، حيث رافقه نائبه كمال سليمان، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، واللواء أحمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة جرجا.

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين، مؤكدًا أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى العلاج اللازم، موجّهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية ومتابعة الحالات لحين تماثلها الكامل للشفاء.

كما أصدر المحافظ توجيهات عاجلة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه بائع “البوظة” المتسبب في الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة، والتأكد من سلامة باقي المنتجات المتداولة.

وأكد محافظ سوهاج أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والباعة الجائلين، خاصة مع انتشار المشروبات الشعبية مجهولة المصدر.

وتواصل الجهات المعنية متابعة الوضع الصحي للمصابين، وسط حالة من القلق بين أهالي القرية، فيما يجري حصر باقي الحالات المحتملة لمنع تفاقم الأزمة وضمان عدم تكرارها.

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 20-2-2026

المتهمين

تعدوا على والدته بالضرب.. القبض على عامل وزوجته في المنصورة

ارشيفية

حريق يلتهم شقة ويسفر عن إصابة شخصين في اللبيني بالهرم

المتهم

سب الزبائن.. القبض على قائدة سيارة قام بتحميل ركاب أزيد من الحمولة

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

