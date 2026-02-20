تسمم جماعي بـ العسيرات.. إصابة 61 شخصًا بعد تناول بوظة.. ومحافظ سوهاج يوجه بضبط البائع

شهدت قرية العسيرات التابعة لمركز المنشاة جنوب سوهاج حالة من الذعر، عقب إصابة العشرات بحالات تسمم غذائي مفاجئ، بعد تناولهم مشروب “البوظة” من أحد الباعة الجائلين، ما استدعى نقلهم على الفور إلى مستشفى جرجا العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

ماذا حدث؟

وبلغ عدد الحالات المصابة 61 حالة، تنوعت أعراضها بين القيء وآلام حادة بالبطن وحالات إعياء شديد، فيما دفعت مديرية الصحة بعدد من الفرق الطبية للتعامل مع المصابين، وسط حالة استنفار داخل المستشفى.

وعلى الفور، انتقل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج إلى المستشفى لمتابعة الموقف ميدانيًا، حيث رافقه نائبه كمال سليمان، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، واللواء أحمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة جرجا.

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين، مؤكدًا أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى العلاج اللازم، موجّهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية ومتابعة الحالات لحين تماثلها الكامل للشفاء.

كما أصدر المحافظ توجيهات عاجلة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه بائع “البوظة” المتسبب في الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة، والتأكد من سلامة باقي المنتجات المتداولة.

وأكد محافظ سوهاج أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والباعة الجائلين، خاصة مع انتشار المشروبات الشعبية مجهولة المصدر.

وتواصل الجهات المعنية متابعة الوضع الصحي للمصابين، وسط حالة من القلق بين أهالي القرية، فيما يجري حصر باقي الحالات المحتملة لمنع تفاقم الأزمة وضمان عدم تكرارها.