الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عراقجي: لا حل عسكري لبرنامجنا النووي والتفاوض هو الحل الوحيد

عراقجي
عراقجي
محمود نوفل

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن أمريكا لم تطرح مسألة التخصيب الصفري في مفاوضات جنيف.

وقال عراقجي، في تصريحات له: لا حل عسكري لبرنامجنا النووي وقد نفذت سابقا هجمات واسعة ضده لم تتمكن من القضاء عليه.

وأضاف عراقجي: “طورنا برنامجنا النووي بأنفسنا وبجهود علمائنا ولا يمكن تدميره بالقصف أو بالإجراءات العسكرية”.

وتابع عراقجي: الطريق الوحيد لحل مسألة برنامجنا النووي والتأكد من بقائه سلميا هو التفاوض والحل الدبلوماسي.

وزاد وزير الخارجيةالإيراني، أنه تم الاتفاق على مجموعة من المبادئ التوجيهية للتفاوض ولتوضيح شكل أي اتفاق محتمل.

وأكمل عراقجي، أن ما نناقشه مع واشنطن هو كيفية ضمان بقاء برنامجنا وتخصيب اليورانيوم سلميا بشكل دائم.

وختم عراقجي، أننا نبحث مع الولايات المتحدة اتخاذنا إجراءات لبناء الثقة بشأن برنامجنا النووي وكذلك رفع العقوبات عن إيران.

