تعدوا على والدته بالضرب.. القبض على عامل وزوجته في المنصورة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على والدته بالضرب بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية.

و بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز ) بتضررها من (نجلها - عامل "له معلومات جنائية ، وزوجته ) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها لخلافات بينهم حول شقة سكنية ملكها.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.