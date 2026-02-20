النرويج تستعيد عدد من جنودها في الشرق الأوسط بسبب الوضع الأمني



أعلنت وزارة ‌‏الدفاع النرويجية إستعادة 60 جندي من عناصر قواتها بالشرق الأوسط إلى البلاد بسبب "الوضع الأمني".

وفي سياق أخر ؛ أعلنت الحكومة الروسية اعتزامها إنهاء عدد من الاتفاقيات العسكرية مع ألمانيا وبولندا والنرويج، والتي جرى توقيعها خلال تسعينيات القرن الماضي.



ونشرت بوابة الوثائق القانونية الروسية، وثيقة تأذن من خلالها الحكومة لوزارة الدفاع بإنهاء عدد من الاتفاقيات العسكرية؛ حيث نصت على أنه: "يخول لوزارة الدفاع الروسية إنهاء المعاهدات الدولية التالية: الاتفاقية الموقعة بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الألمانية في موسكو بتاريخ 13 أبريل 1993؛ والاتفاقية الموقعة بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الوطني البولندية بشأن التعاون العسكري في موسكو بتاريخ 7 يوليو 1993؛ والاتفاقية الموقعة بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع النرويجية بشأن التعاون العسكري في موسكو بتاريخ 15 ديسمبر 1995". وفق وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).



وتدهورت العلاقات بين روسيا وحلف "الناتو" بشدة بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، وفي قمة حلف "الناتو" في مدريد خلال العام ذاته، أُعلن وقف عمل مجلس روسيا-الناتو.