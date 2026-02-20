قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

وفاء صادق تخوض تجربة تقديم برامج الطهي لأول مرة في رمضان

وفاء صادق
وفاء صادق
أحمد البهى

تشارك النجمة وفاء صادق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجربة جديدة عليها، حيث تقدم لأول مرة برنامج طبخ عبر منصة Miniz بعنوان “Miniz Kitchen”، في موسمه الثاني، بعد النجاح اللافت الذي حققه الموسم الأول.

وكانت النجمة رانيا فريد شوقي قد شاركت في تقديم الموسم الأول من البرنامج خلال رمضان الماضي، والذي حصد ردود أفعال واسعة، وتجاوزت مشاهداته حاجز الـ30 مليون مشاهدة، ما دفع المنصة لاستكمال التجربة بموسم جديد يحمل مفاجآت مختلفة.

وكانت أخر أعمال وفاء صادق مشاركتها في حكاية «أنتِ وحدك» ضمن مسلسل «كل ما تراه ليس كما يبدو» والذي عرض على شاشة dmc، وشارك في بطولة الحكاية إلى جانب تارا عماد كل من عمرو جمال، بسمة داوود، ووفاء صادق، وهي من تأليف محمد حجاب وإخراج جمال خزيم.

النجمة وفاء صادق وفاء صادق Miniz Kitchen”

