وفاء صادق تخوض تجربة تقديم برامج الطهي لأول مرة في رمضان

تشارك النجمة وفاء صادق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجربة جديدة عليها، حيث تقدم لأول مرة برنامج طبخ عبر منصة Miniz بعنوان “Miniz Kitchen”، في موسمه الثاني، بعد النجاح اللافت الذي حققه الموسم الأول.

وكانت النجمة رانيا فريد شوقي قد شاركت في تقديم الموسم الأول من البرنامج خلال رمضان الماضي، والذي حصد ردود أفعال واسعة، وتجاوزت مشاهداته حاجز الـ30 مليون مشاهدة، ما دفع المنصة لاستكمال التجربة بموسم جديد يحمل مفاجآت مختلفة.

وكانت أخر أعمال وفاء صادق مشاركتها في حكاية «أنتِ وحدك» ضمن مسلسل «كل ما تراه ليس كما يبدو» والذي عرض على شاشة dmc، وشارك في بطولة الحكاية إلى جانب تارا عماد كل من عمرو جمال، بسمة داوود، ووفاء صادق، وهي من تأليف محمد حجاب وإخراج جمال خزيم.