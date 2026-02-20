بيتر ميمي يعتذر عن خطأ في مسلسل صحاب الأرض

أعتذر المخرج بيتر ميمي، علي وجود خطأ غير مقصود في تتر مسلسل "صحاب الأرض" بنسب الكلمات للشاعر أحمد فؤاد نجم، بدلا من الشاعر أحمد دحبور.

وكتب ميمي، عبر حسابه بموقع فيسبوك تحت عنوان" خطأ غير مقصود وجب الإعتذار عنه وتعديله"، قائلا: "بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل أصحاب الأرض، الذي يتناول الحرب على غزة، وفي تتر المسلسل الذي ترافقه أغنية "يمة مويل الهوا" بصوت أمير عيد وناي برغوثي، بكلماتها الأصلية ومطلع الأغنية تراثي فلسطيني، وقد كتب مقاطعه الثلاثة الشاعر أحمد دحبور ضمن مسلسل "بأم عيني" الذي أنتج بناء على كتاب المحامية فلتسيا لانغر، الذي يحمل نفس العنوان، وتقول الأغنية [وهي التي تغنيها ناي في التتر] وهي في الأصل لفرقة العاشقين الفلسطينية: يمة مويل الهوا يمة مويلية.. ضرب الخناجر ولا حكم النذل فيا.. يا ليل طاح الندى يشهد على جراحي".

وتابع: "أما أحمد فؤاد نجم فقد كتب أغنية لمسرحية "الملك هو الملك"، لسعد الله ونوس، حين تم عرض النسخة المصرية منها، وغناها محمد منير، وتقول أغنية نجم: يمة مويل الهوا يمة مويلية.. طعن الخناجر ولا حكم الخسيس فيا.. سألت شيخ الطريقة مرضيش يجاوب سؤالي".

وأكد :ما حدث هو خطأ وجب التنويه عنه، والاعتذار عنه و سيتم تعديله في جميع الحلقات، أعان الله اهلنا في فلسطين".

صحاب الأرض" إخراج بيتر ميمي، بطولة منة شلبي، إياد نصار، كامل الباشا، آدم بكري، وعدد كبير من الفنانين.